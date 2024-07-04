Сохранит ли Нюша брак с мужем после месяца раздумий о разводе

Mash: Нюша и ее муж решили не сохранять семью после месяца раздумий о разводе
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Кубок Гагарина. Чествование. Часть 2. Магнитогорск, нюша, шурочкина анна
Нюша приняла решение развестись с мужем Фото:

Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) и бизнесмен Игорь Сивов после месяца обдумывания решения о разводе подтвердили, что не хотят сохранять семью. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Суд давал им месяц обдумать развод. Супруги, у которых двое детей, не захотели сохранять семью и договорились чинно-мирно разойтись», — сообщил telegram-канал Mash. О своем окончательном решении супруги сообщили на суде 3 июля.

По данным Mash, претензий друг к другу у Нюши и Сивова нет. Они останутся друзьями и продолжат вместе воспитывать детей. Вопрос, с кем будут жить дети Серафима-Симба и Саффрон решится 15 июля на мировом суде. Тогда же, вероятно, состоится официальный развод.

Брак Сивова и Нюши продлился семь лет. Как ранее заявляла певица в одном из своих интервью, союз распался из-за того, что пара не выдержала испытания «свободными» отношениями, на которые она пошла, пытаясь спасти брак.

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Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) и бизнесмен Игорь Сивов после месяца обдумывания решения о разводе подтвердили, что не хотят сохранять семью. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Суд давал им месяц обдумать развод. Супруги, у которых двое детей, не захотели сохранять семью и договорились чинно-мирно разойтись», — сообщил telegram-канал Mash. О своем окончательном решении супруги сообщили на суде 3 июля. По данным Mash, претензий друг к другу у Нюши и Сивова нет. Они останутся друзьями и продолжат вместе воспитывать детей. Вопрос, с кем будут жить дети Серафима-Симба и Саффрон решится 15 июля на мировом суде. Тогда же, вероятно, состоится официальный развод. Брак Сивова и Нюши продлился семь лет. Как ранее заявляла певица в одном из своих интервью, союз распался из-за того, что пара не выдержала испытания «свободными» отношениями, на которые она пошла, пытаясь спасти брак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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