Сохранит ли Нюша брак с мужем после месяца раздумий о разводе

Mash: Нюша и ее муж решили не сохранять семью после месяца раздумий о разводе

04 июля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Нюша приняла решение развестись с мужем Фото: Илья Московец © URA.RU Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) и бизнесмен Игорь Сивов после месяца обдумывания решения о разводе подтвердили, что не хотят сохранять семью. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Суд давал им месяц обдумать развод. Супруги, у которых двое детей, не захотели сохранять семью и договорились чинно-мирно разойтись», — сообщил telegram-канал Mash. О своем окончательном решении супруги сообщили на суде 3 июля. По данным Mash, претензий друг к другу у Нюши и Сивова нет. Они останутся друзьями и продолжат вместе воспитывать детей. Вопрос, с кем будут жить дети Серафима-Симба и Саффрон решится 15 июля на мировом суде. Тогда же, вероятно, состоится официальный развод. Брак Сивова и Нюши продлился семь лет. Как ранее заявляла певица в одном из своих интервью, союз распался из-за того, что пара не выдержала испытания «свободными» отношениями, на которые она пошла, пытаясь спасти брак. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) и бизнесмен Игорь Сивов после месяца обдумывания решения о разводе подтвердили, что не хотят сохранять семью. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Суд давал им месяц обдумать развод. Супруги, у которых двое детей, не захотели сохранять семью и договорились чинно-мирно разойтись», — сообщил telegram-канал Mash. О своем окончательном решении супруги сообщили на суде 3 июля. По данным Mash, претензий друг к другу у Нюши и Сивова нет. Они останутся друзьями и продолжат вместе воспитывать детей. Вопрос, с кем будут жить дети Серафима-Симба и Саффрон решится 15 июля на мировом суде. Тогда же, вероятно, состоится официальный развод. Брак Сивова и Нюши продлился семь лет. Как ранее заявляла певица в одном из своих интервью, союз распался из-за того, что пара не выдержала испытания «свободными» отношениями, на которые она пошла, пытаясь спасти брак.