Екатеринбуржец пытался похитить школьницу

В Екатеринбурге на Технической, 53 (район Сортировка) неизвестный мужчина, предположительно, попытался похитить 14-летнюю школьницу. Он якобы заталкивал ее в свою машину, сообщил очевидец. На месте происшествия работают полицейские.
«На Сортировке около 17 часов 40-летний мужчина пытался затолкнуть в автомобиль 14-летнюю девочку. К счастью, успели позвонить в полицию», — пишет telegram-канал «Безумный Екатеринбург», ссылаясь на прохожего.
Однако в полиции URA.RU опровергли сведения о похищении. «Гражданин в сильном алкогольном опьянении задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальный ОВД для дачи объяснений», — добавили в УМВД России по Екатеринбургу.
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