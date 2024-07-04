Екатеринбуржец пытался похитить школьницу

Усмирять неспокойного гражданина приехали полицейские Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на Технической, 53 (район Сортировка) неизвестный мужчина, предположительно, попытался похитить 14-летнюю школьницу. Он якобы заталкивал ее в свою машину, сообщил очевидец. На месте происшествия работают полицейские.

«На Сортировке около 17 часов 40-летний мужчина пытался затолкнуть в автомобиль 14-летнюю девочку. К счастью, успели позвонить в полицию», — пишет telegram-канал «Безумный Екатеринбург», ссылаясь на прохожего.

Однако в полиции URA.RU опровергли сведения о похищении. «Гражданин в сильном алкогольном опьянении задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальный ОВД для дачи объяснений», — добавили в УМВД России по Екатеринбургу.