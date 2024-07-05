Челябинский депутат Госдумы Гартунг в девятый раз стал дедушкой

Валерий Гартунг в девятый раз стал дедушкой
У депутата Госдумы Валерия Гартунга, представляющему в парламенте Челябинскую область, родился внук. Об этом Гартунг 5 июля сообщил в своем telegram-канале.
«Друзья! Мы с Мариной сегодня в девятый раз стали дедушкой и бабушкой! Сегодня появился на свет Иван Андреевич Гартунг!», — сообщил депутат.
Гартунг работает в Госдуме с 1997 года. У него двое сыновей — Андрей и Дмитрий. Внук родился в семье старшего сына. Андрей Гартунг с 2005 года возглавляет Челябинский кузнечно-прессовый завод.
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