Челябинский депутат Госдумы Гартунг в девятый раз стал дедушкой

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Валерий Гартунг в девятый раз стал дедушкой
Валерий Гартунг в девятый раз стал дедушкой Фото:

У депутата Госдумы Валерия Гартунга, представляющему в парламенте Челябинскую область, родился внук. Об этом Гартунг 5 июля сообщил в своем telegram-канале.

«Друзья! Мы с Мариной сегодня в девятый раз стали дедушкой и бабушкой! Сегодня появился на свет Иван Андреевич Гартунг!», — сообщил депутат.

Гартунг работает в Госдуме с 1997 года. У него двое сыновей — Андрей и Дмитрий. Внук родился в семье старшего сына. Андрей Гартунг с 2005 года возглавляет Челябинский кузнечно-прессовый завод.

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У депутата Госдумы Валерия Гартунга, представляющему в парламенте Челябинскую область, родился внук. Об этом Гартунг 5 июля сообщил в своем telegram-канале. «Друзья! Мы с Мариной сегодня в девятый раз стали дедушкой и бабушкой! Сегодня появился на свет Иван Андреевич Гартунг!», — сообщил депутат. Гартунг работает в Госдуме с 1997 года. У него двое сыновей — Андрей и Дмитрий. Внук родился в семье старшего сына. Андрей Гартунг с 2005 года возглавляет Челябинский кузнечно-прессовый завод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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