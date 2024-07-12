12 июля 2024

В Екатеринбурге возле детского сада заметили эксгибициониста

© Служба новостей «URA.RU»
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У детского сада извращенца видели уже два раза (архивное фото)
У детского сада извращенца видели уже два раза (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Уктусе возле детского сада №16 несколько раз замечали мужчину, который смотрел на детей и мастурбировал. На место выезжала полиция, сообщили URA.RU в городском УМВД.

«Стоит в кустиках напротив веранды группы „Пчелки“. Как раз когда дети выходят гулять. Его там заметили уже второй раз», — передает слова одной из матерей E1.ru.

В городском УМВД URA.RU рассказали, что информация была зарегистрирована в 13-м отделе полиции УМВД России по Екатеринбургу, после чего сотрудники полиции выехали по указанному адресу. В настоящий момент проводятся проверочные мероприятия территориальным ОВД, в ходе которых устанавливается личность мужчины. На основе результатов будет принято соответствующее процессуальное решение.

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В Екатеринбурге на Уктусе возле детского сада №16 несколько раз замечали мужчину, который смотрел на детей и мастурбировал. На место выезжала полиция, сообщили URA.RU в городском УМВД. «Стоит в кустиках напротив веранды группы „Пчелки“. Как раз когда дети выходят гулять. Его там заметили уже второй раз», — передает слова одной из матерей E1.ru. В городском УМВД URA.RU рассказали, что информация была зарегистрирована в 13-м отделе полиции УМВД России по Екатеринбургу, после чего сотрудники полиции выехали по указанному адресу. В настоящий момент проводятся проверочные мероприятия территориальным ОВД, в ходе которых устанавливается личность мужчины. На основе результатов будет принято соответствующее процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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