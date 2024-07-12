В Екатеринбурге возле детского сада заметили эксгибициониста

В Екатеринбурге на Уктусе возле детского сада №16 несколько раз замечали мужчину, который смотрел на детей и мастурбировал. На место выезжала полиция, сообщили URA.RU в городском УМВД.
«Стоит в кустиках напротив веранды группы „Пчелки“. Как раз когда дети выходят гулять. Его там заметили уже второй раз», — передает слова одной из матерей E1.ru.
В городском УМВД URA.RU рассказали, что информация была зарегистрирована в 13-м отделе полиции УМВД России по Екатеринбургу, после чего сотрудники полиции выехали по указанному адресу. В настоящий момент проводятся проверочные мероприятия территориальным ОВД, в ходе которых устанавливается личность мужчины. На основе результатов будет принято соответствующее процессуальное решение.
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