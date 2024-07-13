13 июля 2024

Полпред Якушев поздравил уральских почтальонов

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Якушев поблагодарил работников и ветеранов почтовой службы за честный труд
Владимир Якушев поблагодарил работников и ветеранов почтовой службы за честный труд Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев-работников и ветеранов почтовой службы с профессиональным праздником. В своем поздравлении полпред подчеркнул сложность и многогранность работы почты в России. Его обращение опубликовано на сайте полпредства.

«Поздравляю работников и ветеранов почтовой службы с профессиональным праздником! Современная почта — это сложная, многофункциональная структура. Она объединяет в себе разные сервисы: от доставки корреспонденции и отправлений до социального обслуживания населения — доставки пенсий и обеспечения доступа в интернет», — заявил Якушев.

Полпред подчеркнул, что благодаря инициативе партии «Единая Россия», поддержанной президентом РФ, продолжается модернизация инфраструктуры почты, внедряются новые технологии и совершенствуются производственные процессы. Он отметил, что все изменения потребовали от работников почты дополнительных усилий, с которыми они успешно справились. Якушев также поблагодарил почтальонов за верность профессии и пожелал им успехов и счастья.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев-работников и ветеранов почтовой службы с профессиональным праздником. В своем поздравлении полпред подчеркнул сложность и многогранность работы почты в России. Его обращение опубликовано на сайте полпредства. «Поздравляю работников и ветеранов почтовой службы с профессиональным праздником! Современная почта — это сложная, многофункциональная структура. Она объединяет в себе разные сервисы: от доставки корреспонденции и отправлений до социального обслуживания населения — доставки пенсий и обеспечения доступа в интернет», — заявил Якушев. Полпред подчеркнул, что благодаря инициативе партии «Единая Россия», поддержанной президентом РФ, продолжается модернизация инфраструктуры почты, внедряются новые технологии и совершенствуются производственные процессы. Он отметил, что все изменения потребовали от работников почты дополнительных усилий, с которыми они успешно справились. Якушев также поблагодарил почтальонов за верность профессии и пожелал им успехов и счастья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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