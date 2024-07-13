Полпред Якушев поздравил уральских почтальонов

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев-работников и ветеранов почтовой службы с профессиональным праздником. В своем поздравлении полпред подчеркнул сложность и многогранность работы почты в России. Его обращение опубликовано на сайте полпредства.
«Поздравляю работников и ветеранов почтовой службы с профессиональным праздником! Современная почта — это сложная, многофункциональная структура. Она объединяет в себе разные сервисы: от доставки корреспонденции и отправлений до социального обслуживания населения — доставки пенсий и обеспечения доступа в интернет», — заявил Якушев.
Полпред подчеркнул, что благодаря инициативе партии «Единая Россия», поддержанной президентом РФ, продолжается модернизация инфраструктуры почты, внедряются новые технологии и совершенствуются производственные процессы. Он отметил, что все изменения потребовали от работников почты дополнительных усилий, с которыми они успешно справились. Якушев также поблагодарил почтальонов за верность профессии и пожелал им успехов и счастья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!