20 июля 2023

Вице-премьер РФ Хуснуллин высоко оценил парк «Притяжение» в Магнитогорске

Вице-премьер РФ Хуснуллин: парк «Притяжение» — проект мирового уровня
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие фонтана в парковой зоне «Притяжение». Магнитогорск
«Притяжение» будет популярным среди жителей и туристов, считает Марат Хуснуллин Фото:

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил после открытия второй очереди парк «Притяжение» в Магнитогорске (Челябинской области) и высоко оценил объект. Об этом он сообщил 21 июля в своих социальных сетях.

«Два года назад я был в Магнитогорске и посещал парк „Притяжение“. Тогда это было только строительство. Сейчас открылась очередная очередь парка. Это проект мирового уровня, который, я уверен, станет излюбленным местом отдыха всех жителей города и туристам!» — написал Хуснуллин в своем telegram-канале.

Он также отметил владельца «ММК» Виктора Рашникова, который был основным инвестором и реализовывал проект. Вице-премьер добавил, что в стране еще не было подобного случая вложения частного капитала в благоустройство городской среды.

Вторая очередь «Притяжения» открылась 14 июля. В запуске приняли участие губернатор региона Алексей Текслер и владелец «ММК» Рашников.

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил после открытия второй очереди парк «Притяжение» в Магнитогорске (Челябинской области) и высоко оценил объект. Об этом он сообщил 21 июля в своих социальных сетях. «Два года назад я был в Магнитогорске и посещал парк „Притяжение“. Тогда это было только строительство. Сейчас открылась очередная очередь парка. Это проект мирового уровня, который, я уверен, станет излюбленным местом отдыха всех жителей города и туристам!» — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. Он также отметил владельца «ММК» Виктора Рашникова, который был основным инвестором и реализовывал проект. Вице-премьер добавил, что в стране еще не было подобного случая вложения частного капитала в благоустройство городской среды. Вторая очередь «Притяжения» открылась 14 июля. В запуске приняли участие губернатор региона Алексей Текслер и владелец «ММК» Рашников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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