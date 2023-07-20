Вице-премьер РФ Хуснуллин высоко оценил парк «Притяжение» в Магнитогорске

Вице-премьер РФ Хуснуллин: парк «Притяжение» — проект мирового уровня

«Притяжение» будет популярным среди жителей и туристов, считает Марат Хуснуллин Фото: Илья Московец © URA.RU

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил после открытия второй очереди парк «Притяжение» в Магнитогорске (Челябинской области) и высоко оценил объект. Об этом он сообщил 21 июля в своих социальных сетях.

«Два года назад я был в Магнитогорске и посещал парк „Притяжение“. Тогда это было только строительство. Сейчас открылась очередная очередь парка. Это проект мирового уровня, который, я уверен, станет излюбленным местом отдыха всех жителей города и туристам!» — написал Хуснуллин в своем telegram-канале.

Он также отметил владельца «ММК» Виктора Рашникова, который был основным инвестором и реализовывал проект. Вице-премьер добавил, что в стране еще не было подобного случая вложения частного капитала в благоустройство городской среды.

Вторая очередь «Притяжения» открылась 14 июля. В запуске приняли участие губернатор региона Алексей Текслер и владелец «ММК» Рашников.