Друзья генерала Попова устроили акцию поддержки в суде. Видео

Друзья генерала Попова пришли в суд в футболках с его изображением
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Генерал Иван Попов. stock, попов иван
На футболках друзей было изображено лицо генерала Попова и подпись «Спартак, честь имею!» Фото:
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Четверо друзей генерала Ивана Попова надели футболки с его изображением и надписью «Спартак, честь имею!» и пришли в них в гарнизонный военный суд. Там рассматривалось ходатайство о переводе генерала из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили в РИА Новости.

«Мы — его друзья, пришли поддержать. У него позывной — «Спартак», — сказал один из мужчин в интервью изданию.

Ранее военный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о переводе Попова под домашний арест. Генерал обвиняется в продаже более 1700 тонн металла, который был предназначен для строительство укреплений в Запорожской области.

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Четверо друзей генерала Ивана Попова надели футболки с его изображением и надписью «Спартак, честь имею!» и пришли в них в гарнизонный военный суд. Там рассматривалось ходатайство о переводе генерала из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили в РИА Новости. «Мы — его друзья, пришли поддержать. У него позывной — «Спартак», — сказал один из мужчин в интервью изданию. Ранее военный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о переводе Попова под домашний арест. Генерал обвиняется в продаже более 1700 тонн металла, который был предназначен для строительство укреплений в Запорожской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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