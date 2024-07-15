Четверо друзей генерала Ивана Попова надели футболки с его изображением и надписью «Спартак, честь имею!» и пришли в них в гарнизонный военный суд. Там рассматривалось ходатайство о переводе генерала из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили в РИА Новости.
«Мы — его друзья, пришли поддержать. У него позывной — «Спартак», — сказал один из мужчин в интервью изданию.
Ранее военный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о переводе Попова под домашний арест. Генерал обвиняется в продаже более 1700 тонн металла, который был предназначен для строительство укреплений в Запорожской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.