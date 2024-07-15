Друзья генерала Попова пришли в суд в футболках с его изображением

На футболках друзей было изображено лицо генерала Попова и подпись «Спартак, честь имею!» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Четверо друзей генерала Ивана Попова надели футболки с его изображением и надписью «Спартак, честь имею!» и пришли в них в гарнизонный военный суд. Там рассматривалось ходатайство о переводе генерала из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили в РИА Новости.

«Мы — его друзья, пришли поддержать. У него позывной — «Спартак», — сказал один из мужчин в интервью изданию.

Ранее военный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о переводе Попова под домашний арест. Генерал обвиняется в продаже более 1700 тонн металла, который был предназначен для строительство укреплений в Запорожской области.