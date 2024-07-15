Мэр опорного города «Лукойла» в ХМАО назначил себе нового зама

Мэр Когалыма (одного из опорных городов нефтяной компании «Лукойл» в ХМАО) Николай Пальчиков назначил нового заместителя. Должность получил Анатолий Згонников, который ранее возглавлял Центр досуга и отдыха «Когалым».
«Распоряжением администрации города Когалыма на должность заместителя главы города назначен Анатолий Згонников. До назначения на должность он работал директором общества с ограниченной ответственностью „Центр досуга и отдыха ‚Когалым‘“, — сообщили власти Когалыма на официальном сайте.
Новому заму 48 лет, у него высшее экологическое и юридическое образование. На посту заместителя главы города он будет курировать вопросы муниципального имущества, жилищной политики, инвестиционной деятельности и развития предпринимательства.
Ранее URA.RU писало, что Когалым (ХМАО) получит дорогой подарок от бывшего главы. Мэр Москвы Сергей Собянин, который в начале 90-х годов возглавлял город нефтяников, выделит 370 миллионов рублей на реконструкцию сквера первопроходцев.
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