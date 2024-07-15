Мэр опорного города «Лукойла» в ХМАО назначил себе нового зама

Глава нефтяного города Когалым в ХМАО выбрал нового заместителя
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Мэр Когалыма (ХМАО) назначил нового заместителя
Мэр Когалыма (ХМАО) назначил нового заместителя Фото:

Мэр Когалыма (одного из опорных городов нефтяной компании «Лукойл» в ХМАО) Николай Пальчиков назначил нового заместителя. Должность получил Анатолий Згонников, который ранее возглавлял Центр досуга и отдыха «Когалым».

«Распоряжением администрации города Когалыма на должность заместителя главы города назначен Анатолий Згонников. До назначения на должность он работал директором общества с ограниченной ответственностью „Центр досуга и отдыха ‚Когалым‘“, — сообщили власти Когалыма на официальном сайте.

Новому заму 48 лет, у него высшее экологическое и юридическое образование. На посту заместителя главы города он будет курировать вопросы муниципального имущества, жилищной политики, инвестиционной деятельности и развития предпринимательства.

Ранее URA.RU писало, что Когалым (ХМАО) получит дорогой подарок от бывшего главы. Мэр Москвы Сергей Собянин, который в начале 90-х годов возглавлял город нефтяников, выделит 370 миллионов рублей на реконструкцию сквера первопроходцев.

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Мэр Когалыма (одного из опорных городов нефтяной компании «Лукойл» в ХМАО) Николай Пальчиков назначил нового заместителя. Должность получил Анатолий Згонников, который ранее возглавлял Центр досуга и отдыха «Когалым». «Распоряжением администрации города Когалыма на должность заместителя главы города назначен Анатолий Згонников. До назначения на должность он работал директором общества с ограниченной ответственностью „Центр досуга и отдыха ‚Когалым‘“, — сообщили власти Когалыма на официальном сайте. Новому заму 48 лет, у него высшее экологическое и юридическое образование. На посту заместителя главы города он будет курировать вопросы муниципального имущества, жилищной политики, инвестиционной деятельности и развития предпринимательства. Ранее URA.RU писало, что Когалым (ХМАО) получит дорогой подарок от бывшего главы. Мэр Москвы Сергей Собянин, который в начале 90-х годов возглавлял город нефтяников, выделит 370 миллионов рублей на реконструкцию сквера первопроходцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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