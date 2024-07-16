NBC: Трамп выбрал кандидата в вице-президенты за 20 минут до объявления

Трамп (на фото) позвонил Вэнсу незадолго до объявленияФото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выбрал своего заместителя Джей-Ди Вэнса за 20 минут до официального объявления. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.
«Трамп позвонил Вэнсу с новостью о том, что он выбирает его в качестве своего кандидата на пост вице-президента, за 20 минут до того, как объявил об этом в социальных сетях», — говорится в материале. Уточняется, что после того, как кандидат определился с заместителем, делегаты тут же начали приписывать имя Вэнса на предвыборных плакатах.
Ранее Трамп сообщил, что определился с кандидатом на пост вице-президента. Им стал сенатор от штата Огайо Вэнс, выступающий против военной поддержки Украины.
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп выбрал своего заместителя Джей-Ди Вэнса за 20 минут до официального объявления. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники. «Трамп позвонил Вэнсу с новостью о том, что он выбирает его в качестве своего кандидата на пост вице-президента, за 20 минут до того, как объявил об этом в социальных сетях», — говорится в материале. Уточняется, что после того, как кандидат определился с заместителем, делегаты тут же начали приписывать имя Вэнса на предвыборных плакатах. Ранее Трамп сообщил, что определился с кандидатом на пост вице-президента. Им стал сенатор от штата Огайо Вэнс, выступающий против военной поддержки Украины.