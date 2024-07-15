Общество В аэропорту Кольцово сработала пожарная тревога 16 июля 2024 в 12:59 Размер текста - 17 + Возгорания в аэропорту не обнаружили Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово днем 16 июля сработала пожарная тревога. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Прозвучала сигнализация на весь аэропорт. Огня и задымления не видели, но было очень громко», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиагавани. Там информацию подтвердили. «Возгорания не обнаружено. Аэропорт работает штатно», — отметили в Кольцово. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В екатеринбургском аэропорту Кольцово днем 16 июля сработала пожарная тревога. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Прозвучала сигнализация на весь аэропорт. Огня и задымления не видели, но было очень громко», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиагавани. Там информацию подтвердили. «Возгорания не обнаружено. Аэропорт работает штатно», — отметили в Кольцово. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям