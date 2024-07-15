15 июля 2024

В аэропорту Кольцово сработала пожарная тревога

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, эпидемия, газпром авиа
Возгорания в аэропорту не обнаружили Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово днем 16 июля сработала пожарная тревога. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Прозвучала сигнализация на весь аэропорт. Огня и задымления не видели, но было очень громко», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиагавани. Там информацию подтвердили. «Возгорания не обнаружено. Аэропорт работает штатно», — отметили в Кольцово.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово днем 16 июля сработала пожарная тревога. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Прозвучала сигнализация на весь аэропорт. Огня и задымления не видели, но было очень громко», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиагавани. Там информацию подтвердили. «Возгорания не обнаружено. Аэропорт работает штатно», — отметили в Кольцово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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