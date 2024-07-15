В аэропорту Кольцово сработала пожарная тревога

Возгорания в аэропорту не обнаружили
В екатеринбургском аэропорту Кольцово днем 16 июля сработала пожарная тревога. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Прозвучала сигнализация на весь аэропорт. Огня и задымления не видели, но было очень громко», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиагавани. Там информацию подтвердили. «Возгорания не обнаружено. Аэропорт работает штатно», — отметили в Кольцово.
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