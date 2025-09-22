Украина лишилась десятка дронов за три часа

Минобороны: сбито 13 украинских БПЛА за 3 часа
13 украинских беспилотников уничтожено над двумя российскими регионами за три часа
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 13 украинских беспилотников в небе над Белгородской и Курской областями 22 сентября в период с 12:00 до 15:00 по московскому времени. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«22 сентября в период с 12:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов воздушного типа», — говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что девять беспилотников сбили над Белгородской областью, еще четыре — над Курской.

Ранее RT сообщал о пострадавших в результате сегодняшней атаки беспилотников. В Белгородской области ранило двух мужчин, а также восьмилетнюю девочку и 12-летнего мальчика.

