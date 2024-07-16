Злоумышленник ограбил ювелирный магазин в Екатеринбурге

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Полиция уже ищет похитителя ювелирных изделий (архивное фото)
Полиция уже ищет похитителя ювелирных изделий (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 16 июля неизвестный парень ограбил ювелирный магазин «585» на улице Щорса в ТЦ «Марс». Информация об этом появилась в СМИ.

«Пару часов назад в Екатеринбурге дерзко ограбили ювелирный магазин „585“, что в ТЦ Марс на Щорса… Забежал молодой парень, стукнул кулаком витрину, схватил какие-то изделия и быстренько выбежал. Все заняло пять секунд. Мы в шоке стояли», — передает слова очевидца E1.ru.

Отмечается, что парень был высоким и худым. На его лице была медицинская маска, а одет он был в черный костюм, сказано в тексте.

Как сообщили URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, мужчину уже ищет полиция. «Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции № 12 Чкаловского района. На место выехала следственно-оперативная группа, в настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, лица причастные к инциденту, ущерб, проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — заключили в ведомстве.

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В Екатеринбурге вечером 16 июля неизвестный парень ограбил ювелирный магазин «585» на улице Щорса в ТЦ «Марс». Информация об этом появилась в СМИ. «Пару часов назад в Екатеринбурге дерзко ограбили ювелирный магазин „585“, что в ТЦ Марс на Щорса… Забежал молодой парень, стукнул кулаком витрину, схватил какие-то изделия и быстренько выбежал. Все заняло пять секунд. Мы в шоке стояли», — передает слова очевидца E1.ru. Отмечается, что парень был высоким и худым. На его лице была медицинская маска, а одет он был в черный костюм, сказано в тексте. Как сообщили URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, мужчину уже ищет полиция. «Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции № 12 Чкаловского района. На место выехала следственно-оперативная группа, в настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, лица причастные к инциденту, ущерб, проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — заключили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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