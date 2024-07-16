Злоумышленник ограбил ювелирный магазин в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вечером 16 июля неизвестный парень ограбил ювелирный магазин «585» на улице Щорса в ТЦ «Марс». Информация об этом появилась в СМИ.
«Пару часов назад в Екатеринбурге дерзко ограбили ювелирный магазин „585“, что в ТЦ Марс на Щорса… Забежал молодой парень, стукнул кулаком витрину, схватил какие-то изделия и быстренько выбежал. Все заняло пять секунд. Мы в шоке стояли», — передает слова очевидца E1.ru.
Отмечается, что парень был высоким и худым. На его лице была медицинская маска, а одет он был в черный костюм, сказано в тексте.
Как сообщили URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, мужчину уже ищет полиция. «Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции № 12 Чкаловского района. На место выехала следственно-оперативная группа, в настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, лица причастные к инциденту, ущерб, проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — заключили в ведомстве.
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