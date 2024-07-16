Депутат заксобрания Челябинской области Олег Садовских вручил подарки и рюкзачок со сладостями семье Григорьевых из Златоуста, которые стали «семьей года» и будут представлять регион на федеральном этапе конкурса. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе заксобрания.
«Вместе с исполняющим обязанности главы города Олегом Решетниковым встретился с семьей Григорьевых, которая стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса „Семья года“ в номинации „Молодая семья“. Родители и их сынишка Мирон получили право защищать честь Челябинской области на федеральном уровне. Вручил ребятам небольшие подарки — цветы, рюкзачок со сладостями и продукцию компании „СМАРТ“ и пожелал победы в финальном этапе конкурса», — цитируют Садовских в пресс-службе заксобрания. Кристина Григорьева в ответ выразила слова признательности депутату за поддержку.
Конкурс «Семья года» в России проходит в девятый раз и в этом году приурочен к Году семьи. Более 350 семей из Челябинской области подали заявки на участие. Григорьевы продемонстрировали свои таланты, семейные ценности, показали культуру Златоуста и одержали победу.
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