16 июля 2024

В Златоусте «семья года» получила рюкзачок со сладостями от депутата заксобрания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лучшей семьей региона признали семью из Златоуста
Лучшей семьей региона признали семью из Златоуста Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Олег Садовских вручил подарки и рюкзачок со сладостями семье Григорьевых из Златоуста, которые стали «семьей года» и будут представлять регион на федеральном этапе конкурса. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе заксобрания.

«Вместе с исполняющим обязанности главы города Олегом Решетниковым встретился с семьей Григорьевых, которая стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса „Семья года“ в номинации „Молодая семья“. Родители и их сынишка Мирон получили право защищать честь Челябинской области на федеральном уровне. Вручил ребятам небольшие подарки — цветы, рюкзачок со сладостями и продукцию компании „СМАРТ“ и пожелал победы в финальном этапе конкурса», — цитируют Садовских в пресс-службе заксобрания. Кристина Григорьева в ответ выразила слова признательности депутату за поддержку.

Конкурс «Семья года» в России проходит в девятый раз и в этом году приурочен к Году семьи. Более 350 семей из Челябинской области подали заявки на участие. Григорьевы продемонстрировали свои таланты, семейные ценности, показали культуру Златоуста и одержали победу.

Олег Садовских вручил семье-победительнице подарки
Олег Садовских вручил семье-победительнице подарки
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Депутат заксобрания Челябинской области Олег Садовских вручил подарки и рюкзачок со сладостями семье Григорьевых из Златоуста, которые стали «семьей года» и будут представлять регион на федеральном этапе конкурса. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе заксобрания. «Вместе с исполняющим обязанности главы города Олегом Решетниковым встретился с семьей Григорьевых, которая стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса „Семья года“ в номинации „Молодая семья“. Родители и их сынишка Мирон получили право защищать честь Челябинской области на федеральном уровне. Вручил ребятам небольшие подарки — цветы, рюкзачок со сладостями и продукцию компании „СМАРТ“ и пожелал победы в финальном этапе конкурса», — цитируют Садовских в пресс-службе заксобрания. Кристина Григорьева в ответ выразила слова признательности депутату за поддержку. Конкурс «Семья года» в России проходит в девятый раз и в этом году приурочен к Году семьи. Более 350 семей из Челябинской области подали заявки на участие. Григорьевы продемонстрировали свои таланты, семейные ценности, показали культуру Златоуста и одержали победу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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