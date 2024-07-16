Приставы арестовали катер, который снес людей на городском пруду Екатеринбурга

17 июля 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Владелец катера выполнил требования приставов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге судебные приставы арестовали катер, который сбил лодку с двумя людьми на Плотинке. Владелец вывел судно на воду даже после запрета суда. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. «Судебный пристав-исполнитель совершил выход в место на набережную городского водохранилища, заактировал что из всех катеров согласно исполнительному листу, используемых предпринимателем, на территории пруда остается один катер, он был опечатан судебным приставом», — следует из сообщения. После требования приставов владелец убрал судно с городского пруда. Суд по ходатайству Уральской транспортной прокуратуры еще несколько дней назад запретил предпринимателю использовать водохранилище. Сделано этого для того, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде. Подобный произошел 12 июня. Тогда катер протаранил лодку с двумя девушками, одна из которых оказалась в больнице. Еще через месяц прогулочный катер зацепил винтом подростка, который плавал в городском пруду в районе парка УрГУПС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали катер, который сбил лодку с двумя людьми на Плотинке. Владелец вывел судно на воду даже после запрета суда. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. «Судебный пристав-исполнитель совершил выход в место на набережную городского водохранилища, заактировал что из всех катеров согласно исполнительному листу, используемых предпринимателем, на территории пруда остается один катер, он был опечатан судебным приставом», — следует из сообщения. После требования приставов владелец убрал судно с городского пруда. Суд по ходатайству Уральской транспортной прокуратуры еще несколько дней назад запретил предпринимателю использовать водохранилище. Сделано этого для того, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде. Подобный произошел 12 июня. Тогда катер протаранил лодку с двумя девушками, одна из которых оказалась в больнице. Еще через месяц прогулочный катер зацепил винтом подростка, который плавал в городском пруду в районе парка УрГУПС.