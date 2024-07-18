В ХМАО выступят «Уральские пельмени»

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Звезды шоу "Уральские пельмени" выступят с концертом в Сургуте
Звезды шоу "Уральские пельмени" выступят с концертом в Сургуте Фото:

В Сургуте с концертом выступят звезды комедийного шоу «Уральские пельмени». Информация о гастролях размещена на сайте артистов и сервисе по продажи билетов.

«Новый гастрольный тур шоу „Уральские Пельмени“. В концертах участвуют: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана», — говорится в афише.

Также в Сургуте пройдут выступления рок-групп «Ария» и «Сурганова и оркестр». С гастролями в город приедет и звезда шансона Ирина Круг.

Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте под открытым воздухом в Сургуте. На него приглашены группа «Стрелки», звезда телешоу «Дом-2» и певец Олег Майами, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, авторы хитов «Ягода малинка» и «Матушка» Хабиб и Татьяна Куртукова.

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В Сургуте с концертом выступят звезды комедийного шоу «Уральские пельмени». Информация о гастролях размещена на сайте артистов и сервисе по продажи билетов. «Новый гастрольный тур шоу „Уральские Пельмени“. В концертах участвуют: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана», — говорится в афише. Также в Сургуте пройдут выступления рок-групп «Ария» и «Сурганова и оркестр». С гастролями в город приедет и звезда шансона Ирина Круг. Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте под открытым воздухом в Сургуте. На него приглашены группа «Стрелки», звезда телешоу «Дом-2» и певец Олег Майами, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, авторы хитов «Ягода малинка» и «Матушка» Хабиб и Татьяна Куртукова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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