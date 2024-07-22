Боец RCC Пуляев подерется за место в лучшей ММА-лиге мира. Фото

22 июля 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Пуляев (справа) выступит против американского бойца Андерсона (архивное фото) Фото: пресс-служба RCC Боец екатеринбургского промоушена RCC Андрей Пуляев получил шанс попасть в сильнейшую лигу смешанных единоборств — UFC. Для этого спортсмену придется выиграть американца Лиама Андерсона в рамках президентской серии Даны Уайта, где раскрывают новые таланты для лиги, рассказали URA.RU в пресс-службе RCC. «Андрей Пуляев из Новосибирска подписал контракт на бой в Dana White Contender Series, который состоится уже 27 августа в Лас-Вегасе. Победители этого турнира получат право выступать в UFC», — следует из сообщения. Спортсмен начал свою профессиональную карьеру в Екатеринбурге. Боец участвовал серии селекционных турниров «Путь в RCC», которые проходили на базе Академии РМК. Отмечается, что Пуляев является единственным бойцом, который был трижды удостоен участия в отборе. «Дважды он дошел до финала, и один раз одержал победу», — отметили в промоушене. Также боец подписался в Shlemenko Fighting Championship и за два года успел одержать восемь побед. Бой Пуляева состоится 27 августа в Лас-Вегасе Фото: пресс-служба RCC Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец екатеринбургского промоушена RCC Андрей Пуляев получил шанс попасть в сильнейшую лигу смешанных единоборств — UFC. Для этого спортсмену придется выиграть американца Лиама Андерсона в рамках президентской серии Даны Уайта, где раскрывают новые таланты для лиги, рассказали URA.RU в пресс-службе RCC. «Андрей Пуляев из Новосибирска подписал контракт на бой в Dana White Contender Series, который состоится уже 27 августа в Лас-Вегасе. Победители этого турнира получат право выступать в UFC», — следует из сообщения. Спортсмен начал свою профессиональную карьеру в Екатеринбурге. Боец участвовал серии селекционных турниров «Путь в RCC», которые проходили на базе Академии РМК. Отмечается, что Пуляев является единственным бойцом, который был трижды удостоен участия в отборе. «Дважды он дошел до финала, и один раз одержал победу», — отметили в промоушене. Также боец подписался в Shlemenko Fighting Championship и за два года успел одержать восемь побед.