Боец RCC Пуляев подерется за место в лучшей ММА-лиге мира. Фото

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Пуляев (справа) выступит против американского бойца Андерсона (архивное фото)
Пуляев (справа) выступит против американского бойца Андерсона (архивное фото) Фото:

Боец екатеринбургского промоушена RCC Андрей Пуляев получил шанс попасть в сильнейшую лигу смешанных единоборств — UFC. Для этого спортсмену придется выиграть американца Лиама Андерсона в рамках президентской серии Даны Уайта, где раскрывают новые таланты для лиги, рассказали URA.RU в пресс-службе RCC.

«Андрей Пуляев из Новосибирска подписал контракт на бой в Dana White Contender Series, который состоится уже 27 августа в Лас-Вегасе. Победители этого турнира получат право выступать в UFC», — следует из сообщения.

Спортсмен начал свою профессиональную карьеру в Екатеринбурге. Боец участвовал серии селекционных турниров «Путь в RCC», которые проходили на базе Академии РМК. Отмечается, что Пуляев является единственным бойцом, который был трижды удостоен участия в отборе. «Дважды он дошел до финала, и один раз одержал победу», — отметили в промоушене. Также боец подписался в Shlemenko Fighting Championship и за два года успел одержать восемь побед.

Бой Пуляева состоится 27 августа в Лас-Вегасе
Бой Пуляева состоится 27 августа в Лас-Вегасе
Фото:

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Боец екатеринбургского промоушена RCC Андрей Пуляев получил шанс попасть в сильнейшую лигу смешанных единоборств — UFC. Для этого спортсмену придется выиграть американца Лиама Андерсона в рамках президентской серии Даны Уайта, где раскрывают новые таланты для лиги, рассказали URA.RU в пресс-службе RCC. «Андрей Пуляев из Новосибирска подписал контракт на бой в Dana White Contender Series, который состоится уже 27 августа в Лас-Вегасе. Победители этого турнира получат право выступать в UFC», — следует из сообщения. Спортсмен начал свою профессиональную карьеру в Екатеринбурге. Боец участвовал серии селекционных турниров «Путь в RCC», которые проходили на базе Академии РМК. Отмечается, что Пуляев является единственным бойцом, который был трижды удостоен участия в отборе. «Дважды он дошел до финала, и один раз одержал победу», — отметили в промоушене. Также боец подписался в Shlemenko Fighting Championship и за два года успел одержать восемь побед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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