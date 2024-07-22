В ХМАО за неделю подскочили цены на бензин

В Ханты-Мансийском автономном округе за неделю выросли цены на бензин. Больше всего подорожало топливо марки АИ-92 — сразу на 10 копеек за литр, сообщил URA.RU Росстат.
«Стоимость литра бензина автомобильный марки АИ-92 в среднем по ХМАО по последним данным составляет 51,07 рублей. Неделей ранее топливо стоило 50,97 рублей. Соответственно, рост составил 10 копеек», — следует из статистики ведомства. Дороже всего среди крупных городов региона 92-й бензин продают в Ханты-Мансийске, где за литр просят 52,59 рублей.
Топливо марки АИ-95 за это время подорожало на 9 копеек до 55,30 рублей. А цена на 98-й бензин подскочила лишь на 4 копейки — 70,56 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, в каких городах ХМАО больше всего подорожал бензин. Тогда оказалось, что больше всего выросли цены на 98-е топливо в Нижневартовске.
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