Челябинцы смогут напрямую связаться с противотуберкулезным диспансером через чат-бот

Челябинцы с диагнозом «туберкулез» получат дополнительную поддержку
© Служба новостей «URA.RU»
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Мессенджер будет отвечать любые на вопросы жителей региона
Мессенджер будет отвечать любые на вопросы жителей региона Фото:

В Челябинском противотуберкулезном диспансере приступили к созданию чат-бота в Telegram. Мессенджер будет отвечать любые на вопросы жителей региона, сообщила главный врач ЧОКПТД Марина Лехляйдер.

«С помощью чат-бота жители Челябинска и области смогут быстро узнать, как поддерживать свое здоровье, где пройти необходимые процедуры. Также они смогут получить ответы на актуальные вопросы, а также что делать, если человек столкнулся с туберкулезом», — сообщила главный врач ЧОКПТД Марина Лехляйдер.

Как отметили в пресс-службе региона, инструмент будет поделен на несколько блоков, чтобы обеспечить максимальную удобство и эффективность взаимодействия с пациентами. Так, первый блок будет о детском здоровье. В нем будет собрана информация о справках, лечении и профилактике.

Во втором блоке будут размещены ответы на самые часто задаваемые вопросы взрослых пациентов. Третий блок предназначен для психологической поддержки пациентов с туберкулезом, где соберут советы по управлению стрессом, информация о школе пациента и другие полезные ресурсы.

В четвертом блоке специалисты будут отвечать на вопросы, связанные с туберкулезом. Там будет все, что касается симптомов, диагностики, лечения. Также в чат-боте будет информация о том, где можно пройти флюорографию.

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В Челябинском противотуберкулезном диспансере приступили к созданию чат-бота в Telegram. Мессенджер будет отвечать любые на вопросы жителей региона, сообщила главный врач ЧОКПТД Марина Лехляйдер. «С помощью чат-бота жители Челябинска и области смогут быстро узнать, как поддерживать свое здоровье, где пройти необходимые процедуры. Также они смогут получить ответы на актуальные вопросы, а также что делать, если человек столкнулся с туберкулезом», — сообщила главный врач ЧОКПТД Марина Лехляйдер. Как отметили в пресс-службе региона, инструмент будет поделен на несколько блоков, чтобы обеспечить максимальную удобство и эффективность взаимодействия с пациентами. Так, первый блок будет о детском здоровье. В нем будет собрана информация о справках, лечении и профилактике. Во втором блоке будут размещены ответы на самые часто задаваемые вопросы взрослых пациентов. Третий блок предназначен для психологической поддержки пациентов с туберкулезом, где соберут советы по управлению стрессом, информация о школе пациента и другие полезные ресурсы. В четвертом блоке специалисты будут отвечать на вопросы, связанные с туберкулезом. Там будет все, что касается симптомов, диагностики, лечения. Также в чат-боте будет информация о том, где можно пройти флюорографию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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