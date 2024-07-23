Челябинцы смогут напрямую связаться с противотуберкулезным диспансером через чат-бот

В Челябинском противотуберкулезном диспансере приступили к созданию чат-бота в Telegram. Мессенджер будет отвечать любые на вопросы жителей региона, сообщила главный врач ЧОКПТД Марина Лехляйдер.
«С помощью чат-бота жители Челябинска и области смогут быстро узнать, как поддерживать свое здоровье, где пройти необходимые процедуры. Также они смогут получить ответы на актуальные вопросы, а также что делать, если человек столкнулся с туберкулезом», — сообщила главный врач ЧОКПТД Марина Лехляйдер.
Как отметили в пресс-службе региона, инструмент будет поделен на несколько блоков, чтобы обеспечить максимальную удобство и эффективность взаимодействия с пациентами. Так, первый блок будет о детском здоровье. В нем будет собрана информация о справках, лечении и профилактике.
Во втором блоке будут размещены ответы на самые часто задаваемые вопросы взрослых пациентов. Третий блок предназначен для психологической поддержки пациентов с туберкулезом, где соберут советы по управлению стрессом, информация о школе пациента и другие полезные ресурсы.
В четвертом блоке специалисты будут отвечать на вопросы, связанные с туберкулезом. Там будет все, что касается симптомов, диагностики, лечения. Также в чат-боте будет информация о том, где можно пройти флюорографию.
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