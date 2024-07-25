Челябинский губернатор отправил своих представителей на выборы мэров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своих представителей в конкурсные комиссии по отбору кандидатур на пост глав Златоуста, Троицка и Озерска. Соответствующие распоряжения опубликованы 25 июля на портале официальных правовых актов.
«Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Златоустовского городского округа следующих лиц. Татьяна Кузнецова, депутат законодательного собрания области, Станислав Мошаров, заместитель губернатора, Владимир Мякуш, советник губернатора. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.
На выборы мэра Троицка Текслер делегировал депутата заксобрания Евгения Илле, своего советника Владимира Мякуша и заместителя Сергея Сушкова. В комиссии по отбору кандидатов на пост Озерска он направил депутата заксобрания Алексея Денисенко, заместителя руководителя аппарата правительства региона Александра Зацепина и заместителя губернатора Станислава Мошарова.
В Златоусте и Озерске мэры Максим Пекарский и Евгений Щербаков ушли в досрочную отставку в конце мая. У главы Троицка Александра Виноградова полномочия истекают в сентябре. Сам он находится в СИЗО по обвинению в получении взяток, поэтому в конкурсе участия принять не может.
В каждом из муниципалитетов депутаты из своего состава избрали по три человека для участия в комиссии. С учетом делегатов от губернатора в них будет по шесть человек. Заседания комиссий в Златоусте и Озерске состоятся 16 и 20 августа, в Троицке — 12 сентября. По итогам каждая из комиссий представит не менее двух кандидатур на пост мэра, из которого депутаты горсобраний выберут новых глав городов сроком на пять лет.
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