Участок челябинской трассы у границы с Казахстаном полностью перекроют 30 июля

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Строительство автодороги М5. Росавтодор, Упрдор Южный Урал. Челябинск, трасса, большегруз, грузовик, дальнобойщик, м5, автотранспорт, дорога
Движение полностью перекроют на час Фото:

В Челябинской области 30 июля полностью перекроют участок трассы возле границы с Казахстаном. об этом сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

«В связи с проведением работ по установке П-образной опоры на автомобильной дороге А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан, км 144 (у поселка Бугристое) будет введено временное ограничение движения транспортных средств в виде ограничения скорости с 21:00 до 23:45 30 июля 2024 года. Временное перекрытие с полной остановкой движения будет введено единовременно с 22:00 до 23:00 30 июля», — сообщили в пресс-службе организации.

В ведомстве отметили, что в этом месте будут производиться работы по установке опоры. Для этого сначала движение ограничат, а затем на один час полностью перекроют. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

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В Челябинской области 30 июля полностью перекроют участок трассы возле границы с Казахстаном. об этом сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «В связи с проведением работ по установке П-образной опоры на автомобильной дороге А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан, км 144 (у поселка Бугристое) будет введено временное ограничение движения транспортных средств в виде ограничения скорости с 21:00 до 23:45 30 июля 2024 года. Временное перекрытие с полной остановкой движения будет введено единовременно с 22:00 до 23:00 30 июля», — сообщили в пресс-службе организации. В ведомстве отметили, что в этом месте будут производиться работы по установке опоры. Для этого сначала движение ограничат, а затем на один час полностью перекроют. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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