Участок челябинской трассы у границы с Казахстаном полностью перекроют 30 июля

25 июля 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Движение полностью перекроют на час Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 30 июля полностью перекроют участок трассы возле границы с Казахстаном. об этом сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «В связи с проведением работ по установке П-образной опоры на автомобильной дороге А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан, км 144 (у поселка Бугристое) будет введено временное ограничение движения транспортных средств в виде ограничения скорости с 21:00 до 23:45 30 июля 2024 года. Временное перекрытие с полной остановкой движения будет введено единовременно с 22:00 до 23:00 30 июля», — сообщили в пресс-службе организации. В ведомстве отметили, что в этом месте будут производиться работы по установке опоры. Для этого сначала движение ограничат, а затем на один час полностью перекроют. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 30 июля полностью перекроют участок трассы возле границы с Казахстаном. об этом сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». «В связи с проведением работ по установке П-образной опоры на автомобильной дороге А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан, км 144 (у поселка Бугристое) будет введено временное ограничение движения транспортных средств в виде ограничения скорости с 21:00 до 23:45 30 июля 2024 года. Временное перекрытие с полной остановкой движения будет введено единовременно с 22:00 до 23:00 30 июля», — сообщили в пресс-службе организации. В ведомстве отметили, что в этом месте будут производиться работы по установке опоры. Для этого сначала движение ограничат, а затем на один час полностью перекроют. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.