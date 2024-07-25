Под Магнитогорском Челябинской области в деревне Озерное, которая находится в Башкирии, из-за дождевого паводка перекрыли дорогу для всех видов транспорта. По этой дороге жители Магнитогорска обычно едут на дачи, также там находятся детские лагеря и сады. Документ о введении прекращения движения на участке автодороги опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте» «На дорогах Магнитки!».
«Ввести с 7:30 (время местное) 26 июля прекращение движения для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования Республики Башкортостан регионального значения Озерное отделение совхоза — Кусимовский рудник (Абзелиловский район). В связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями и необходимостью обеспечения отвода вод», — говорится в документе.
Также в распорядительном акте сказано, что движение будет восстановлено по завершению ремонтных работ. Точные сроки не уточняются.
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