25 июля 2024

Под Магнитогорском из-за ливней перекрыли дорогу. Видео

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Из-за затопленной дороги жители Магнитогорска не смогут добраться до своих дач
Из-за затопленной дороги жители Магнитогорска не смогут добраться до своих дач Фото:

Под Магнитогорском Челябинской области в деревне Озерное, которая находится в Башкирии, из-за дождевого паводка перекрыли дорогу для всех видов транспорта. По этой дороге жители Магнитогорска обычно едут на дачи, также там находятся детские лагеря и сады. Документ о введении прекращения движения на участке автодороги опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте» «На дорогах Магнитки!».

«Ввести с 7:30 (время местное) 26 июля прекращение движения для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования Республики Башкортостан регионального значения Озерное отделение совхоза — Кусимовский рудник (Абзелиловский район). В связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями и необходимостью обеспечения отвода вод», — говорится в документе.

Также в распорядительном акте сказано, что движение будет восстановлено по завершению ремонтных работ. Точные сроки не уточняются.

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Под Магнитогорском Челябинской области в деревне Озерное, которая находится в Башкирии, из-за дождевого паводка перекрыли дорогу для всех видов транспорта. По этой дороге жители Магнитогорска обычно едут на дачи, также там находятся детские лагеря и сады. Документ о введении прекращения движения на участке автодороги опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте» «На дорогах Магнитки!». «Ввести с 7:30 (время местное) 26 июля прекращение движения для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования Республики Башкортостан регионального значения Озерное отделение совхоза — Кусимовский рудник (Абзелиловский район). В связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями и необходимостью обеспечения отвода вод», — говорится в документе. Также в распорядительном акте сказано, что движение будет восстановлено по завершению ремонтных работ. Точные сроки не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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