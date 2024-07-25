25 июля 2024

В Челябинской области из-за ливней МЧС приведено в повышенную готовность

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мчс, огонь, 01
Продолжающие ливни внесли корректировки в работу экстренных служб Фото:

В Челябинской области из-за продолжающихся ливней сотрудники регионального управления МЧС приведены в повышенную готовность. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, ведется постоянный обмен информацией с ЕДДС муниципалитетов.

«В связи с погодными условиями подразделения ГУ МЧС по Челябинской области переведены в режим функционирования „Повышенная готовность“. Ведется постоянный обмен информацией с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований (Система „112“), организован мониторинг на водных объектах области», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Там отметили, несмотря на обильные осадки гидрологическая обстановка в норме. Уровни воды в реках и сбросные показатели на водохранилищах не превышают неблагоприятных значений.

В пресс-службе ведомства рекомендовали гражданам соблюдать меры противопожарной безопасности, чтобы избежать нештатных ситуаций. По возможности, лучше отложить дальние поездки.

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В Челябинской области из-за продолжающихся ливней сотрудники регионального управления МЧС приведены в повышенную готовность. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, ведется постоянный обмен информацией с ЕДДС муниципалитетов. «В связи с погодными условиями подразделения ГУ МЧС по Челябинской области переведены в режим функционирования „Повышенная готовность“. Ведется постоянный обмен информацией с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований (Система „112“), организован мониторинг на водных объектах области», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там отметили, несмотря на обильные осадки гидрологическая обстановка в норме. Уровни воды в реках и сбросные показатели на водохранилищах не превышают неблагоприятных значений. В пресс-службе ведомства рекомендовали гражданам соблюдать меры противопожарной безопасности, чтобы избежать нештатных ситуаций. По возможности, лучше отложить дальние поездки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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