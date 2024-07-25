В Челябинской области из-за ливней МЧС приведено в повышенную готовность

В Челябинской области из-за продолжающихся ливней сотрудники регионального управления МЧС приведены в повышенную готовность. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, ведется постоянный обмен информацией с ЕДДС муниципалитетов.
«В связи с погодными условиями подразделения ГУ МЧС по Челябинской области переведены в режим функционирования „Повышенная готовность“. Ведется постоянный обмен информацией с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований (Система „112“), организован мониторинг на водных объектах области», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Там отметили, несмотря на обильные осадки гидрологическая обстановка в норме. Уровни воды в реках и сбросные показатели на водохранилищах не превышают неблагоприятных значений.
В пресс-службе ведомства рекомендовали гражданам соблюдать меры противопожарной безопасности, чтобы избежать нештатных ситуаций. По возможности, лучше отложить дальние поездки.
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