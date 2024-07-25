25 июля 2024

Жителей Челябинской области предупредили о затоплениях квартир после ливней

© Служба новостей «URA.RU»
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При подтоплениях жителей просили звонить специалистам
При подтоплениях жителей просили звонить специалистам Фото:

Жителей Челябинской области предупредили о последствиях ливневых дождей, включая возможные подтопления квартир. Как заявили в пресс-службе Госжилинспекции Челябинской области (ГЖИ), в случае инцидентов не следует устранять последствия самостоятельно.

«В случае затопления квартиры или мест общего пользования необходимо незамедлительно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации. Контактные телефоны управляющей организации, аварийно-диспетчерской службы и аварийных служб ресурсоснабжающих организаций размещены на досках объявлений во всех подъездах», — заявили в ГЖИ.

Обращение специалисты сделали в связи с неблагоприятным прогнозом. Ожидаются ливни, грозы, шквалистое усиление ветра. Людей просили не пытаться самостоятельно устранить аварийные ситуации на кровле или в подвале. Также жителей предостерегли от самостоятельного устранения аварий на электрооборудовании. В случае чрезвычайных ситуаций челябинцев призвали звонить в службу спасения «112».

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Жителей Челябинской области предупредили о последствиях ливневых дождей, включая возможные подтопления квартир. Как заявили в пресс-службе Госжилинспекции Челябинской области (ГЖИ), в случае инцидентов не следует устранять последствия самостоятельно. «В случае затопления квартиры или мест общего пользования необходимо незамедлительно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации. Контактные телефоны управляющей организации, аварийно-диспетчерской службы и аварийных служб ресурсоснабжающих организаций размещены на досках объявлений во всех подъездах», — заявили в ГЖИ. Обращение специалисты сделали в связи с неблагоприятным прогнозом. Ожидаются ливни, грозы, шквалистое усиление ветра. Людей просили не пытаться самостоятельно устранить аварийные ситуации на кровле или в подвале. Также жителей предостерегли от самостоятельного устранения аварий на электрооборудовании. В случае чрезвычайных ситуаций челябинцев призвали звонить в службу спасения «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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