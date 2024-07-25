Жителей Челябинской области предупредили о затоплениях квартир после ливней

Жителей Челябинской области предупредили о последствиях ливневых дождей, включая возможные подтопления квартир. Как заявили в пресс-службе Госжилинспекции Челябинской области (ГЖИ), в случае инцидентов не следует устранять последствия самостоятельно.
«В случае затопления квартиры или мест общего пользования необходимо незамедлительно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации. Контактные телефоны управляющей организации, аварийно-диспетчерской службы и аварийных служб ресурсоснабжающих организаций размещены на досках объявлений во всех подъездах», — заявили в ГЖИ.
Обращение специалисты сделали в связи с неблагоприятным прогнозом. Ожидаются ливни, грозы, шквалистое усиление ветра. Людей просили не пытаться самостоятельно устранить аварийные ситуации на кровле или в подвале. Также жителей предостерегли от самостоятельного устранения аварий на электрооборудовании. В случае чрезвычайных ситуаций челябинцев призвали звонить в службу спасения «112».
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