Мэр Челябинска Наталья Котова провела оперативный штаб с коммунальными и дорожными службами по ситуации, связанной с сильными ливнями. Работа аварийных бригад продолжалась всю ночь. В мэрию обратились 70 челябинцев, пострадавших от стихии, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Бригады МБУ „ЭВИС“ и подрядчиков, обслуживающих улично-дорожную сеть, в течение всей ночи проводили объезды закреплённых территорий, очищали дождеприемные решетки и ливневые колодцы, осуществляли сбор упавших веток, мусора на тротуарах и с прилотковых зон. За сутки поступило 70 заявок, большая часть из них отработана. На контроле остаются улицы Энергетиков и Кронштадская, Машиностроителей , Валдайская, поселки Плановый и Фатеевка», — сообщили в ведомстве.
Также в ведомстве отметили, для жителей улицы Энергетиков в ближайшей школе организуют пункт временного размещения с горячим питанием. Сотрудники социальной защиты готовы помочь сходить за покупками, оказать другую помощь. Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась держать ситуацию под контролем.
Глава обратила внимание на необходимость строгого контроля состояния городской дорожной сети. Подрядным организациям предписано усилить свои рабочие группы для очищения ливневых канализаций и дождевых стоков с целью предотвращения возможного затопления. Как отметила Котова, особенно сложная ситуация сложилась в Ленинском районе.
В скором времени на пересечение улиц Энергетиков и Кронштадской отправят дополнительную помповую установку ПОВВ. Насосная станция функционирует на улице Валдайская, движение автомобилей возобновится после устранения подтопления. Транспорт общего пользования продолжает следовать по привычным маршрутам.
В Челябинской области 25 июля, и в ночь на пятницу за сутки полуторамесячная норма осадков пролилась по всей территории региона. Регион накрыло дождями, местами — сильными, особенно сильные ливни пролились ночью в горах.
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