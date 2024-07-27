Врио главы ХМАО подвел итоги рабочих поездок по муниципалитетам региона

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук по итогам рабочих поездок отметил потенциал муниципалитетов округа. С рабочими поездками он проинспектировал 13 муниципалитетов.
«Проехав 13 муниципалитетов Югры, могу сказать, что все города и районы округа имеют сильные стороны. Потенциал есть абсолютно у каждого муниципалитета», — написал глава ХМАО в своем telegram-канале.
Кухарук также отметил высокий запрос жителей на изменение подходов к тому, как в Югре решаются проблемные вопросы. Он также поручил местным и региональным властям наладить обратную связь с жителями Югры.
Ранее URA.RU сообщало, что Руслан Кухарук приехал с рабочей поездкой в Лангепас. Он провел встречи с администрацией, депутатами и главами градообразующих предприятий, а также с жителями города. Подробнее об этом — в трансляции URA.RU.
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