27 июля 2024
26 июля 2024

Врио главы ХМАО подвел итоги рабочих поездок по муниципалитетам региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук отметил потенциал проинспектированных им муниципалитетов
Кухарук отметил потенциал проинспектированных им муниципалитетов Фото:

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук по итогам рабочих поездок отметил потенциал муниципалитетов округа. С рабочими поездками он проинспектировал 13 муниципалитетов. 

«Проехав 13 муниципалитетов Югры, могу сказать, что все города и районы округа имеют сильные стороны. Потенциал есть абсолютно у каждого муниципалитета», — написал глава ХМАО в своем telegram-канале. 

Кухарук также отметил высокий запрос жителей на изменение подходов к тому, как в Югре решаются проблемные вопросы. Он также поручил местным и региональным властям наладить обратную связь с жителями Югры.

Ранее URA.RU сообщало, что Руслан Кухарук приехал с рабочей поездкой в Лангепас. Он провел встречи с администрацией, депутатами и главами градообразующих предприятий, а также с жителями города. Подробнее об этом — в трансляции URA.RU.

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Врио главы ХМАО Руслан Кухарук по итогам рабочих поездок отметил потенциал муниципалитетов округа. С рабочими поездками он проинспектировал 13 муниципалитетов.  «Проехав 13 муниципалитетов Югры, могу сказать, что все города и районы округа имеют сильные стороны. Потенциал есть абсолютно у каждого муниципалитета», — написал глава ХМАО в своем telegram-канале.  Кухарук также отметил высокий запрос жителей на изменение подходов к тому, как в Югре решаются проблемные вопросы. Он также поручил местным и региональным властям наладить обратную связь с жителями Югры. Ранее URA.RU сообщало, что Руслан Кухарук приехал с рабочей поездкой в Лангепас. Он провел встречи с администрацией, депутатами и главами градообразующих предприятий, а также с жителями города. Подробнее об этом — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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