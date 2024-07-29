Свердловские власти ужесточили запреты для курильщиков

30 июля 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Штрафы для курильщиков-нарушителей составят от 500 до 3000 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Депутаты свердловского заксобрания утвердили закон, вводящий новые ограничения для курильщиков. Трансляция заседания ведется в youtube-канале парламента. Отныне запрещено курить на остановках общественного транспорта и на расстоянии менее 15 метров от них, в подземных и крытых надземных пешеходных переходах, в городских лесах, скверах, парках и садах, на общественных парковках, в 15-метровой зоне вокруг входов в магазины, рестораны, торговые центры, рынки и около киосков, в 15-метровой зоне вокруг помещений, где работают органы власти. Против нововведений высказались лишь двое. В частности, депутат от КПРФ Тарас Исаков. Он заявил, что не учтены интересы ветеранов СВО, которые в зоне боевых действий курят и не сталкиваются с ограничениями. «Начнутся конфликты с людьми, которые будут штрафовать ветеранов. Вот как оштрафовать участника СВО, который закурит на остановке? Кто ему может запретить?» — сказал парламентарий. Депутат Елена Чечунова («Единая Россия») в ответ заявила, что надо просто создавать отдельные зоны для любителей табака. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты свердловского заксобрания утвердили закон, вводящий новые ограничения для курильщиков. Трансляция заседания ведется в youtube-канале парламента. Отныне запрещено курить на остановках общественного транспорта и на расстоянии менее 15 метров от них, в подземных и крытых надземных пешеходных переходах, в городских лесах, скверах, парках и садах, на общественных парковках, в 15-метровой зоне вокруг входов в магазины, рестораны, торговые центры, рынки и около киосков, в 15-метровой зоне вокруг помещений, где работают органы власти. Против нововведений высказались лишь двое. В частности, депутат от КПРФ Тарас Исаков. Он заявил, что не учтены интересы ветеранов СВО, которые в зоне боевых действий курят и не сталкиваются с ограничениями. «Начнутся конфликты с людьми, которые будут штрафовать ветеранов. Вот как оштрафовать участника СВО, который закурит на остановке? Кто ему может запретить?» — сказал парламентарий. Депутат Елена Чечунова («Единая Россия») в ответ заявила, что надо просто создавать отдельные зоны для любителей табака.