29 июля 2024

Свердловские власти ужесточили запреты для курильщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Шадрин. Екатеринбург, курение, сигарета
Штрафы для курильщиков-нарушителей составят от 500 до 3000 тысяч рублей Фото:

Депутаты свердловского заксобрания утвердили закон, вводящий новые ограничения для курильщиков. Трансляция заседания ведется в youtube-канале парламента.

Отныне запрещено курить на остановках общественного транспорта и на расстоянии менее 15 метров от них, в подземных и крытых надземных пешеходных переходах, в городских лесах, скверах, парках и садах, на общественных парковках, в 15-метровой зоне вокруг входов в магазины, рестораны, торговые центры, рынки и около киосков, в 15-метровой зоне вокруг помещений, где работают органы власти. Против нововведений высказались лишь двое. В частности, депутат от КПРФ Тарас Исаков.

Он заявил, что не учтены интересы ветеранов СВО, которые в зоне боевых действий курят и не сталкиваются с ограничениями. «Начнутся конфликты с людьми, которые будут штрафовать ветеранов. Вот как оштрафовать участника СВО, который закурит на остановке? Кто ему может запретить?» — сказал парламентарий. Депутат Елена Чечунова («Единая Россия») в ответ заявила, что надо просто создавать отдельные зоны для любителей табака.

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Депутаты свердловского заксобрания утвердили закон, вводящий новые ограничения для курильщиков. Трансляция заседания ведется в youtube-канале парламента. Отныне запрещено курить на остановках общественного транспорта и на расстоянии менее 15 метров от них, в подземных и крытых надземных пешеходных переходах, в городских лесах, скверах, парках и садах, на общественных парковках, в 15-метровой зоне вокруг входов в магазины, рестораны, торговые центры, рынки и около киосков, в 15-метровой зоне вокруг помещений, где работают органы власти. Против нововведений высказались лишь двое. В частности, депутат от КПРФ Тарас Исаков. Он заявил, что не учтены интересы ветеранов СВО, которые в зоне боевых действий курят и не сталкиваются с ограничениями. «Начнутся конфликты с людьми, которые будут штрафовать ветеранов. Вот как оштрафовать участника СВО, который закурит на остановке? Кто ему может запретить?» — сказал парламентарий. Депутат Елена Чечунова («Единая Россия») в ответ заявила, что надо просто создавать отдельные зоны для любителей табака.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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