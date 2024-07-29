Свердловские власти ужесточили запреты для курильщиков

Депутаты свердловского заксобрания утвердили закон, вводящий новые ограничения для курильщиков. Трансляция заседания ведется в youtube-канале парламента.
Отныне запрещено курить на остановках общественного транспорта и на расстоянии менее 15 метров от них, в подземных и крытых надземных пешеходных переходах, в городских лесах, скверах, парках и садах, на общественных парковках, в 15-метровой зоне вокруг входов в магазины, рестораны, торговые центры, рынки и около киосков, в 15-метровой зоне вокруг помещений, где работают органы власти. Против нововведений высказались лишь двое. В частности, депутат от КПРФ Тарас Исаков.
Он заявил, что не учтены интересы ветеранов СВО, которые в зоне боевых действий курят и не сталкиваются с ограничениями. «Начнутся конфликты с людьми, которые будут штрафовать ветеранов. Вот как оштрафовать участника СВО, который закурит на остановке? Кто ему может запретить?» — сказал парламентарий. Депутат Елена Чечунова («Единая Россия») в ответ заявила, что надо просто создавать отдельные зоны для любителей табака.
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