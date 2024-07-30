Челябинское ГАИ аннулирует регистрации с фальшивыми картами техосмотра

Госавтоинспекция Челябинской области аннулирует регистрацию автомобилей, прошедших техосмотр (ТО) с подложными диагностическими картами, и прекратит регистрацию части автомобилей с фальшивыми картами ТО. Об этом сообщают URA.RU 30 июля в пресс-службе ГАИ региона.
«В Челябинской области сотрудники ГАИ установили факт деятельности оператора технического осмотра транспортных средств, осуществлявшего выдачу диагностических карт без осмотра автомобилей. Выданные им с нарушением правил диагностические карты аннулированы. В случае, если диагностическая карта послужила основанием для регистрации транспортного средства, регистрация будет прекращена», — сообщили в пресс-службе.
Недобросовестный оператор технического осмотра машин проводил его через интернет по фотографии, а далее просто передавал диагностические карты. Деятельность оператора уже приостановлена. Госавтоинспекции советует тщательно выбирать пункт для ТО и советует избегать дистанционной диагностики авто.
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