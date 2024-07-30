Челябинское ГАИ аннулирует регистрации с фальшивыми картами техосмотра

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ГАИ будет лишать регистрации за сфальсифицированную диагностическую карту
ГАИ будет лишать регистрации за сфальсифицированную диагностическую карту Фото:

Госавтоинспекция Челябинской области аннулирует регистрацию автомобилей, прошедших техосмотр (ТО) с подложными диагностическими картами, и прекратит регистрацию части автомобилей с фальшивыми картами ТО. Об этом сообщают URA.RU 30 июля в пресс-службе ГАИ региона.

«В Челябинской области сотрудники ГАИ установили факт деятельности оператора технического осмотра транспортных средств, осуществлявшего выдачу диагностических карт без осмотра автомобилей. Выданные им с нарушением правил диагностические карты аннулированы. В случае, если диагностическая карта послужила основанием для регистрации транспортного средства, регистрация будет прекращена», — сообщили в пресс-службе.

Недобросовестный оператор технического осмотра машин проводил его через интернет по фотографии, а далее просто передавал диагностические карты. Деятельность оператора уже приостановлена. Госавтоинспекции советует тщательно выбирать пункт для ТО и советует избегать дистанционной диагностики авто.

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Госавтоинспекция Челябинской области аннулирует регистрацию автомобилей, прошедших техосмотр (ТО) с подложными диагностическими картами, и прекратит регистрацию части автомобилей с фальшивыми картами ТО. Об этом сообщают URA.RU 30 июля в пресс-службе ГАИ региона. «В Челябинской области сотрудники ГАИ установили факт деятельности оператора технического осмотра транспортных средств, осуществлявшего выдачу диагностических карт без осмотра автомобилей. Выданные им с нарушением правил диагностические карты аннулированы. В случае, если диагностическая карта послужила основанием для регистрации транспортного средства, регистрация будет прекращена», — сообщили в пресс-службе. Недобросовестный оператор технического осмотра машин проводил его через интернет по фотографии, а далее просто передавал диагностические карты. Деятельность оператора уже приостановлена. Госавтоинспекции советует тщательно выбирать пункт для ТО и советует избегать дистанционной диагностики авто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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