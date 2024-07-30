Полиция Коркино предупредила жителей о возможной необходимости покинуть свои дома

Полиция Коркино оказывает помощь жителям поселка, пострадавшим от подтоплений
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей предупредили о возможном ухудшении погодных условий и необходимости быть готовыми покинуть свои дома
Жителей предупредили о возможном ухудшении погодных условий и необходимости быть готовыми покинуть свои дома Фото:
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Сотрудники полиции города Коркино Челябинской области оказывают помощь жителям улицы Береговой, пострадавшим от подтоплений. Также они предупреждают жителей о возможном ухудшении погодных условий и необходимости быть готовыми покинуть свои дома, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Полицейские информируют коркинцев о возможном ухудшении погодных условий и необходимости быть готовыми покинуть свои дома. Сотрудники полиции рассказывают о том, какие вещи необходимо взять с собой в первую очередь и напоминают о мерах безопасности при прибывании воды. При необходимости полицейские готовы оказать содействие и помощь при перевозке и переносе личного имущества,» — сообщили в ведомстве. 

В связи с чрезвычайной ситуацией сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме. В настоящее время автоинспекторы перекрывают подтопленные и размытые участки дорог, информируют автомобилистов о путях объезда.

Полиция осуществляет патрулирование зон подтопления с целью пресечения фактов хищения имущества эвакуированных жителей. Челябинцам при возникновении внештатных ситуаций, связанных с подтоплениями, рекомендуется незамедлительно обращаться в полицию.

В городе Коркино Челябинской области, где 27 июля из-за наводнения часть домов ушли под воду, круглосуточно работают помпы. На данный момент там продолжаются мероприятия по ликвидации наводнений. 

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Сотрудники полиции города Коркино Челябинской области оказывают помощь жителям улицы Береговой, пострадавшим от подтоплений. Также они предупреждают жителей о возможном ухудшении погодных условий и необходимости быть готовыми покинуть свои дома, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Полицейские информируют коркинцев о возможном ухудшении погодных условий и необходимости быть готовыми покинуть свои дома. Сотрудники полиции рассказывают о том, какие вещи необходимо взять с собой в первую очередь и напоминают о мерах безопасности при прибывании воды. При необходимости полицейские готовы оказать содействие и помощь при перевозке и переносе личного имущества,» — сообщили в ведомстве.  В связи с чрезвычайной ситуацией сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме. В настоящее время автоинспекторы перекрывают подтопленные и размытые участки дорог, информируют автомобилистов о путях объезда. Полиция осуществляет патрулирование зон подтопления с целью пресечения фактов хищения имущества эвакуированных жителей. Челябинцам при возникновении внештатных ситуаций, связанных с подтоплениями, рекомендуется незамедлительно обращаться в полицию. В городе Коркино Челябинской области, где 27 июля из-за наводнения часть домов ушли под воду, круглосуточно работают помпы. На данный момент там продолжаются мероприятия по ликвидации наводнений. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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