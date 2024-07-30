Глава Коркинского округа объявила об огромных потерях после наводнения

Лощинина: Жители Коркино понесли огромные потери в связи с подтоплением в городе

30 июля 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Продолжительные осадки нанесли значительный ущерб в Коркино (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Коркинского муниципального округа понесли существенные убытки в результате масштабных подтоплений, сообщила глава округа Наталья Лощинина. Она отметила, что люди столкнулись с серьезными трудностями, включая ущерб в недавно построенных или отремонтированных домах, и утратой хозяйственного имущества. «Наши жители понесли огромные потери. Слышу разные истории — кто-то только что купил дом, другой сделал долгожданный ремонт или же, напротив, годами наживал хозяйство. Конечно, многих сейчас волнуют компенсационные выплаты», — заявила в своем telegram-канале Наталья Лощинина. Она также отметила, что вместе с министром социальных отношений Челябинской области Ириной Буториной провела встречу с пострадавшими жителями, обсуждая вопросы компенсаций и необходимости обращения в управление социальной защиты населения для получения соответствующей помощи. Все новые поступившие обращения зафиксированы, начата их отработка, подчеркнула Лощинина. Как сообщало URA.RU ранее, полицейские оказывают помощь жителям города Коркино на улице Береговой. Также они предупредили население о возможном ухудшении погодных условий и необходимости быть готовыми покинуть свои дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Коркинского муниципального округа понесли существенные убытки в результате масштабных подтоплений, сообщила глава округа Наталья Лощинина. Она отметила, что люди столкнулись с серьезными трудностями, включая ущерб в недавно построенных или отремонтированных домах, и утратой хозяйственного имущества. «Наши жители понесли огромные потери. Слышу разные истории — кто-то только что купил дом, другой сделал долгожданный ремонт или же, напротив, годами наживал хозяйство. Конечно, многих сейчас волнуют компенсационные выплаты», — заявила в своем telegram-канале Наталья Лощинина. Она также отметила, что вместе с министром социальных отношений Челябинской области Ириной Буториной провела встречу с пострадавшими жителями, обсуждая вопросы компенсаций и необходимости обращения в управление социальной защиты населения для получения соответствующей помощи. Все новые поступившие обращения зафиксированы, начата их отработка, подчеркнула Лощинина. Как сообщало URA.RU ранее, полицейские оказывают помощь жителям города Коркино на улице Береговой. Также они предупредили население о возможном ухудшении погодных условий и необходимости быть готовыми покинуть свои дома.