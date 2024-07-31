В Каслинском районе (Челябинская область) фруктово-ягодные сады пригласили жителей наесться ягод прямо в поле. Как URA.RU заявила управляющая Ольга Сегаль, созрели ягоды многих культур.
«Позвали жителей насытиться ягодами. Могут приезжать, оставлять тысячу и находится в поле хоть весь день. К нам каждый день звонят из регионов Центральной России, юга, где кусты замерзли весной. У нас урожай поспел, но приоритет отдаем своим жителям и производителям, выстраивая с ними долговременные отношения», — рассказала URA.RU Сегаль.
Собеседница информагентства отметила, что подобная практика уже сложилась. Люди приезжают семьями, чтобы собрать и сразу съесть черную и красную смородину, крыжовник, малину. Некоторые привозят взбитые сливки. «Ягоды столько, что отказались от предварительной записи. Кто наелся урожая, идут в кафе или ловить рыбу на пруду», — добавила Сегаль.
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