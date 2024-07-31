31 июля 2024

Челябинские сады пригласили жителей досыта наесться ягод в поле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ягоды так много, что наесться можно за короткое время
Ягоды так много, что наесться можно за короткое время Фото:

В Каслинском районе (Челябинская область) фруктово-ягодные сады пригласили жителей наесться ягод прямо в поле. Как URA.RU заявила управляющая Ольга Сегаль, созрели ягоды многих культур. 

«Позвали жителей насытиться ягодами. Могут приезжать, оставлять тысячу и находится в поле хоть весь день. К нам каждый день звонят из регионов Центральной России, юга, где кусты замерзли весной. У нас урожай поспел, но приоритет отдаем своим жителям и производителям, выстраивая с ними долговременные отношения», — рассказала URA.RU Сегаль.

Собеседница информагентства отметила, что подобная практика уже сложилась. Люди приезжают семьями, чтобы собрать и сразу съесть черную и красную смородину, крыжовник, малину. Некоторые привозят взбитые сливки. «Ягоды столько, что отказались от предварительной записи. Кто наелся урожая, идут в кафе или ловить рыбу на пруду», — добавила Сегаль.

В Григорьевке развивают сельский туризм. Здесь открыли пони-кафе, предложили рыбалку и катания на лошадях. В крупнейших на Урале садах практику проходят студенты Екатеринбурга, Челябинска и Омска. 

В полях созрели ягоды разных культур
В полях созрели ягоды разных культур
Фото:
Желающие наесться ягод с поля приезжают семьями
Желающие наесться ягод с поля приезжают семьями
Фото:

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В Каслинском районе (Челябинская область) фруктово-ягодные сады пригласили жителей наесться ягод прямо в поле. Как URA.RU заявила управляющая Ольга Сегаль, созрели ягоды многих культур.  «Позвали жителей насытиться ягодами. Могут приезжать, оставлять тысячу и находится в поле хоть весь день. К нам каждый день звонят из регионов Центральной России, юга, где кусты замерзли весной. У нас урожай поспел, но приоритет отдаем своим жителям и производителям, выстраивая с ними долговременные отношения», — рассказала URA.RU Сегаль. Собеседница информагентства отметила, что подобная практика уже сложилась. Люди приезжают семьями, чтобы собрать и сразу съесть черную и красную смородину, крыжовник, малину. Некоторые привозят взбитые сливки. «Ягоды столько, что отказались от предварительной записи. Кто наелся урожая, идут в кафе или ловить рыбу на пруду», — добавила Сегаль. В Григорьевке развивают сельский туризм. Здесь открыли пони-кафе, предложили рыбалку и катания на лошадях. В крупнейших на Урале садах практику проходят студенты Екатеринбурга, Челябинска и Омска. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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