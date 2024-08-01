Оказавшийся под завалами в Нижнем Тагиле вышел на связь по телефону

02 августа 2024 в 01:33 Размер текста - 17 +

Поисковая операция продлится всю ночь Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Мужчина, оказавшийся под завалами пятиэтажки по улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, вышел на связь по телефону. Об этом URA.RU рассказал полицейский, знакомый с деталями поисковой операции. «Там [под обломками] мужчина один на связи. На телефоне, с ним общаются», — поделился собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что из-под завалов вытащили нескольких взрослых и как минимум двух детей, подруг Аню и Полину. Сейчас сотрудники МЧС ищут семилетнего Дениса. Всю актуальную информацию агентство собирает в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина, оказавшийся под завалами пятиэтажки по улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, вышел на связь по телефону. Об этом URA.RU рассказал полицейский, знакомый с деталями поисковой операции. «Там [под обломками] мужчина один на связи. На телефоне, с ним общаются», — поделился собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что из-под завалов вытащили нескольких взрослых и как минимум двух детей, подруг Аню и Полину. Сейчас сотрудники МЧС ищут семилетнего Дениса. Всю актуальную информацию агентство собирает в режиме онлайн.