01 августа 2024

Оказавшийся под завалами в Нижнем Тагиле вышел на связь по телефону

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Мужчина, оказавшийся под завалами пятиэтажки по улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, вышел на связь по телефону. Об этом URA.RU рассказал полицейский, знакомый с деталями поисковой операции.

«Там [под обломками] мужчина один на связи. На телефоне, с ним общаются», — поделился собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что из-под завалов вытащили нескольких взрослых и как минимум двух детей, подруг Аню и Полину. Сейчас сотрудники МЧС ищут семилетнего Дениса. Всю актуальную информацию агентство собирает в режиме онлайн.

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Мужчина, оказавшийся под завалами пятиэтажки по улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, вышел на связь по телефону. Об этом URA.RU рассказал полицейский, знакомый с деталями поисковой операции. «Там [под обломками] мужчина один на связи. На телефоне, с ним общаются», — поделился собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что из-под завалов вытащили нескольких взрослых и как минимум двух детей, подруг Аню и Полину. Сейчас сотрудники МЧС ищут семилетнего Дениса. Всю актуальную информацию агентство собирает в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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