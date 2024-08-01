Оказавшийся под завалами в Нижнем Тагиле вышел на связь по телефону

Поисковая операция продлится всю ночь
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
Мужчина, оказавшийся под завалами пятиэтажки по улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле, вышел на связь по телефону. Об этом URA.RU рассказал полицейский, знакомый с деталями поисковой операции.
«Там [под обломками] мужчина один на связи. На телефоне, с ним общаются», — поделился собеседник.
Ранее URA.RU сообщало, что из-под завалов вытащили нескольких взрослых и как минимум двух детей, подруг Аню и Полину. Сейчас сотрудники МЧС ищут семилетнего Дениса. Всю актуальную информацию агентство собирает в режиме онлайн.
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