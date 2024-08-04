Челябинская область вошла в топ регионов РФ с самым дешевым бензином

Бензин челябинцам обходится дешевле, чем жителям других регионов РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область вошла в топ регионов России с наиболее дешевым бензином. Как следует из данных Росстата за июнь, дешевле всего топливо обходилось жителям Алтайского края.

«Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в субъектах РФ в июне: Челябинская область — 52,8 рубля за литр», — опубликовал Росстат на сайте.

Регион вошел в топ-6 по стоимости бензина. В Алтайском крае он обходился в 50,9 рубля, в Коми — 50,97 рубля, в Татарстане — 51,68 рубля. Челябинскую область по доступности обогнали Курганская (52,28 рубля) и Новосибирская области (52,7 рубля). Следом за регионом разместились республика Марий Эл (52,82 рубля) и Рязанская область (52,87 рубля). Самый дорогой бензин был в Якутии (69,8 рубля), Сахалинской (68,85 рубля), Магаданской областях (66,31 рубля) и Крыму (64,61 рубля). В УрФО больше всех платили за бензин жители Свердловской области (56,04 рубля).

В Челябинской области АИ-92 в июне стоил в среднем 48,13 рубля, АИ-95 — 52,99 рубля. Марки АИ-98 и выше обходились потребителям в 69,97 рубля. Дизельное топливо достигло цены в 63,82 рубля.

Цены производителей на бензин с апреля России снижались. Как отметили в Росстате, в течение этого месяца отпускная цена составляла 30,473 тысячи за тонну. В мае стоимость снизилась до 28,195 тысячи, в июне — до 28,044 тысячи рублей.