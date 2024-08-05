В Екатеринбурге закроют бар «Огонек»

В Екатеринбурге 11 августа временно закроют бар «Огонек», расположенный на ул. Энгельса, 36. Заведение приостановит работу на время ремонта. Ради этого на финальную вечеринку прилетит московский диджей Grisha Super, рассказали представители бара.
«На первом этаже „Огонька“ начнется ремонт и на торжественное закрытие бара 10 августа прилетит Grisha Super. Вечеринка завершит яркую эпоху бара 2020-2024 годов», — следует из сообщения.
Первый этаж закроют на две недели, что станет первым этапом преобразования. Второй этап ремонта запланирован на конец сентября-начало октября и займет два-три дня.
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