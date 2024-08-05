05 августа 2024

Власти Перми ответили родителям школьника, который пожаловался на кондуктора

Пермский перевозчик провел проверку по жалобе родителей школьника на кондуктора
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "форум-выставка-конференция-ЗАСЕДАНИЕ". Пермь, автобус, общественный транспорт
У школьника не сработала в автобусе транспортная карта Фото:

Пермские власти ответили родителям школьника, который пожаловался на кондуктора, высадившего его из салона автобуса №747 из-за нерабочей транспортной карты. По жалобе перевозчиком ООО «АвтоБизнесСистемы» была проведена проверка. Она установила, что несовершеннолетний сам вышел из транспорта.

«В отношении кондуктора, обслуживающего маршрут №747, перевозчиком проведена проверка. Кондуктор пояснил, что при попытке пассажира оплатить проезд картой, она не прошла, так как находится в стоп-листе. Кондуктор предложил пассажиру вернуться домой за картой, пока они не уехали далеко. После чего несовершеннолетний по своей инициативе покинул салон. Кондуктор действий к его высадке не предпринимал», — сообщается в ответе ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края». Копия имеется в распоряжении URA.RU.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 10-летнего школьника кондуктор высадила из автобуса, потому что у него не сработала транспортная карта. Высадка произошла в районе остановки «Камкабель», в результате чего мальчику пришлось идти до центра города пешком.

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Пермские власти ответили родителям школьника, который пожаловался на кондуктора, высадившего его из салона автобуса №747 из-за нерабочей транспортной карты. По жалобе перевозчиком ООО «АвтоБизнесСистемы» была проведена проверка. Она установила, что несовершеннолетний сам вышел из транспорта. «В отношении кондуктора, обслуживающего маршрут №747, перевозчиком проведена проверка. Кондуктор пояснил, что при попытке пассажира оплатить проезд картой, она не прошла, так как находится в стоп-листе. Кондуктор предложил пассажиру вернуться домой за картой, пока они не уехали далеко. После чего несовершеннолетний по своей инициативе покинул салон. Кондуктор действий к его высадке не предпринимал», — сообщается в ответе ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края». Копия имеется в распоряжении URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 10-летнего школьника кондуктор высадила из автобуса, потому что у него не сработала транспортная карта. Высадка произошла в районе остановки «Камкабель», в результате чего мальчику пришлось идти до центра города пешком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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