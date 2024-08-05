Власти Перми ответили родителям школьника, который пожаловался на кондуктора

Пермский перевозчик провел проверку по жалобе родителей школьника на кондуктора

06 августа 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

У школьника не сработала в автобусе транспортная карта Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пермские власти ответили родителям школьника, который пожаловался на кондуктора, высадившего его из салона автобуса №747 из-за нерабочей транспортной карты. По жалобе перевозчиком ООО «АвтоБизнесСистемы» была проведена проверка. Она установила, что несовершеннолетний сам вышел из транспорта. «В отношении кондуктора, обслуживающего маршрут №747, перевозчиком проведена проверка. Кондуктор пояснил, что при попытке пассажира оплатить проезд картой, она не прошла, так как находится в стоп-листе. Кондуктор предложил пассажиру вернуться домой за картой, пока они не уехали далеко. После чего несовершеннолетний по своей инициативе покинул салон. Кондуктор действий к его высадке не предпринимал», — сообщается в ответе ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края». Копия имеется в распоряжении URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 10-летнего школьника кондуктор высадила из автобуса, потому что у него не сработала транспортная карта. Высадка произошла в районе остановки «Камкабель», в результате чего мальчику пришлось идти до центра города пешком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермские власти ответили родителям школьника, который пожаловался на кондуктора, высадившего его из салона автобуса №747 из-за нерабочей транспортной карты. По жалобе перевозчиком ООО «АвтоБизнесСистемы» была проведена проверка. Она установила, что несовершеннолетний сам вышел из транспорта. «В отношении кондуктора, обслуживающего маршрут №747, перевозчиком проведена проверка. Кондуктор пояснил, что при попытке пассажира оплатить проезд картой, она не прошла, так как находится в стоп-листе. Кондуктор предложил пассажиру вернуться домой за картой, пока они не уехали далеко. После чего несовершеннолетний по своей инициативе покинул салон. Кондуктор действий к его высадке не предпринимал», — сообщается в ответе ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края». Копия имеется в распоряжении URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 10-летнего школьника кондуктор высадила из автобуса, потому что у него не сработала транспортная карта. Высадка произошла в районе остановки «Камкабель», в результате чего мальчику пришлось идти до центра города пешком.