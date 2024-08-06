На северо-западе Челябинска построят новый ЖК

Мэрия Челябинска разрешила застройщику увеличить площадь нового ЖК
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, подъемный кран, недвижимость, этажи, жилье, стройка, новостройка
Площадь земельного участка под застройку составляет 3 тысячи 565 квадратных метров Фото:

Власти Челябинска одобрили строительство нового ЖК со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями с отклонением от предельных параметров на северо-западе. Теперь коэффициент строительного использования участка будущего объекта — максимальный, площадь земельного участка — 3 тысячи 565 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при возведении многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Будущий объект будет расположен по адресу Университетская Набережная в Калининском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.

При этом максимальный коэффициент строительного использования участка составляет 7,94%. Минимальный размер земельного участка — 3 тысячи 565 квадратных метров. Сам земельный участок территориально расположен в смешанной зоне в зонах развития.

Кадастровая стоимость участка составляет 12 миллионов 620 тысяч рублей. На землях разрешено возводить не только пятиэтажные, но и высотные жилые дома, а также школы и другие социально-значимые учреждения.

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Власти Челябинска одобрили строительство нового ЖК со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями с отклонением от предельных параметров на северо-западе. Теперь коэффициент строительного использования участка будущего объекта — максимальный, площадь земельного участка — 3 тысячи 565 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска. «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при возведении многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Будущий объект будет расположен по адресу Университетская Набережная в Калининском районе города Челябинска», — сообщается на сайте. При этом максимальный коэффициент строительного использования участка составляет 7,94%. Минимальный размер земельного участка — 3 тысячи 565 квадратных метров. Сам земельный участок территориально расположен в смешанной зоне в зонах развития. Кадастровая стоимость участка составляет 12 миллионов 620 тысяч рублей. На землях разрешено возводить не только пятиэтажные, но и высотные жилые дома, а также школы и другие социально-значимые учреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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