Более 200 домов остаются затопленными в Миассе

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Киолим и дамба. Карабашский ГО , деревня, киолим, затопленный поселок
Вода постепенно уходит из дворов и огородов Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Более двухсот домов в Миассе (Челябинская область) остаются затопленными после затяжных ливней. Такая информация прозвучала на заседании штаба по ликвидации последствий стихии, состоявшемся 7 августа. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

«Как отметил губернатор Алексей Текслер, сложная ситуация с паводком сегодня остается только в Миассе. Пока затопленными остаются более 200 домов. На всех остальных территориях региона, затронутых паводком, сейчас идут работы, связанные с ликвидацией последствий наводнения», — сообщили в пресс-службе правительства.

По прогнозам регионального ГУ МЧС России, заметное снижение воды будет к концу недели. К этому времени вода приблизится к нормальному уровню и будет уходить с частных подворий.

Заместитель губернатора Андрей Фалейчик сообщил, что комиссиями минстроя были обследованы дома в Еманжелинске и Коркино. 7 августа проводятся обследования в Копейске, в Миассе комиссия будет работать 8 августа. Специалисты проводят оценку ущерба, составляют акты, после чего документы передаются в министерство социальных отношений для фактического предоставления выплаты.

Текслер поручил главам территорий проработать вопрос восстановления всех пострадавших домов. Он подчеркнул, что работы необходимо завершить до наступления холодов.

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Более двухсот домов в Миассе (Челябинская область) остаются затопленными после затяжных ливней. Такая информация прозвучала на заседании штаба по ликвидации последствий стихии, состоявшемся 7 августа. Об этом информирует пресс-служба правительства региона. «Как отметил губернатор Алексей Текслер, сложная ситуация с паводком сегодня остается только в Миассе. Пока затопленными остаются более 200 домов. На всех остальных территориях региона, затронутых паводком, сейчас идут работы, связанные с ликвидацией последствий наводнения», — сообщили в пресс-службе правительства. По прогнозам регионального ГУ МЧС России, заметное снижение воды будет к концу недели. К этому времени вода приблизится к нормальному уровню и будет уходить с частных подворий. Заместитель губернатора Андрей Фалейчик сообщил, что комиссиями минстроя были обследованы дома в Еманжелинске и Коркино. 7 августа проводятся обследования в Копейске, в Миассе комиссия будет работать 8 августа. Специалисты проводят оценку ущерба, составляют акты, после чего документы передаются в министерство социальных отношений для фактического предоставления выплаты. Текслер поручил главам территорий проработать вопрос восстановления всех пострадавших домов. Он подчеркнул, что работы необходимо завершить до наступления холодов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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