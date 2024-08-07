Более 200 домов остаются затопленными в Миассе

07 августа 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Вода постепенно уходит из дворов и огородов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Более двухсот домов в Миассе (Челябинская область) остаются затопленными после затяжных ливней. Такая информация прозвучала на заседании штаба по ликвидации последствий стихии, состоявшемся 7 августа. Об этом информирует пресс-служба правительства региона. «Как отметил губернатор Алексей Текслер, сложная ситуация с паводком сегодня остается только в Миассе. Пока затопленными остаются более 200 домов. На всех остальных территориях региона, затронутых паводком, сейчас идут работы, связанные с ликвидацией последствий наводнения», — сообщили в пресс-службе правительства. По прогнозам регионального ГУ МЧС России, заметное снижение воды будет к концу недели. К этому времени вода приблизится к нормальному уровню и будет уходить с частных подворий. Заместитель губернатора Андрей Фалейчик сообщил, что комиссиями минстроя были обследованы дома в Еманжелинске и Коркино. 7 августа проводятся обследования в Копейске, в Миассе комиссия будет работать 8 августа. Специалисты проводят оценку ущерба, составляют акты, после чего документы передаются в министерство социальных отношений для фактического предоставления выплаты. Текслер поручил главам территорий проработать вопрос восстановления всех пострадавших домов. Он подчеркнул, что работы необходимо завершить до наступления холодов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более двухсот домов в Миассе (Челябинская область) остаются затопленными после затяжных ливней. Такая информация прозвучала на заседании штаба по ликвидации последствий стихии, состоявшемся 7 августа. Об этом информирует пресс-служба правительства региона. «Как отметил губернатор Алексей Текслер, сложная ситуация с паводком сегодня остается только в Миассе. Пока затопленными остаются более 200 домов. На всех остальных территориях региона, затронутых паводком, сейчас идут работы, связанные с ликвидацией последствий наводнения», — сообщили в пресс-службе правительства. По прогнозам регионального ГУ МЧС России, заметное снижение воды будет к концу недели. К этому времени вода приблизится к нормальному уровню и будет уходить с частных подворий. Заместитель губернатора Андрей Фалейчик сообщил, что комиссиями минстроя были обследованы дома в Еманжелинске и Коркино. 7 августа проводятся обследования в Копейске, в Миассе комиссия будет работать 8 августа. Специалисты проводят оценку ущерба, составляют акты, после чего документы передаются в министерство социальных отношений для фактического предоставления выплаты. Текслер поручил главам территорий проработать вопрос восстановления всех пострадавших домов. Он подчеркнул, что работы необходимо завершить до наступления холодов.