Шестьдесят лучших строителей получили премию челябинского заксобрания

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Премию вручал вице-спикер заксобрания Юрий Карликанов
Премию вручал вице-спикер заксобрания Юрий Карликанов Фото:

Премию законодательного собрания Челябинской области вручили шестидесяти лучшим работникам строительной отрасли. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе заксобрания.

«В 2023 году в регионе построено рекордное количество жилья — более двух миллионов квадратных метров, отремонтировано 1 752 многоквартирных дома, более 16 тысяч человек расселено из аварийного жилья. За последние пять лет построены 61 детский сад, 15 школ, 118 фельдшерско-акушерских пунктов, 85 спортивных объектов, благоустроено более 900 дворов и почти столько же общественных пространств», — отметил вручавший премию вице-спикер заксобрания Юрий Карликанов. Также в церемонии вручения участвовали депутаты Александр Мотовилов и Дмитрий Мельников.

Карликанов добавил, что строительство является драйвером развития экономики региона. И благодаря вашим усилиям, города и села нашей области преображаются. Обращаясь к лауреатам, он подчеркнул, что все награжденные являются большими профессионалами.

Среди награжденных премией — проектировщики, монтажники, строители, инженеры и представители других профессий строительной отрасли. Кандидаты на ее соискание прошли очень строгий отбор.

Ежегодная премия заксобрания приурочена к Дню строителя. В этом году праздник отмечается 11 августа.

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Премию законодательного собрания Челябинской области вручили шестидесяти лучшим работникам строительной отрасли. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе заксобрания. «В 2023 году в регионе построено рекордное количество жилья — более двух миллионов квадратных метров, отремонтировано 1 752 многоквартирных дома, более 16 тысяч человек расселено из аварийного жилья. За последние пять лет построены 61 детский сад, 15 школ, 118 фельдшерско-акушерских пунктов, 85 спортивных объектов, благоустроено более 900 дворов и почти столько же общественных пространств», — отметил вручавший премию вице-спикер заксобрания Юрий Карликанов. Также в церемонии вручения участвовали депутаты Александр Мотовилов и Дмитрий Мельников. Карликанов добавил, что строительство является драйвером развития экономики региона. И благодаря вашим усилиям, города и села нашей области преображаются. Обращаясь к лауреатам, он подчеркнул, что все награжденные являются большими профессионалами. Среди награжденных премией — проектировщики, монтажники, строители, инженеры и представители других профессий строительной отрасли. Кандидаты на ее соискание прошли очень строгий отбор. Ежегодная премия заксобрания приурочена к Дню строителя. В этом году праздник отмечается 11 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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