19 июля 2024

Хозяйке бойцовских питбулей, искусавших челябинцев, выпишут штраф

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелица бойцовских собак выгуливала питомцев без намордника
Владелица бойцовских собак выгуливала питомцев без намордника Фото:

В Челябинске хозяйку бойцовых питбулей, чьи собаки без намордников покусали маленькую девочку и жительницу дома по улице Свободы, привлекут к административной ответственности. Об этом сообщили URA.RU в полиции Челябинска.

«Сотрудниками отдела полиции „Советский“ УМВД России по Челябинску проведены проверки по заявлениям жителей дома по улице Свободы о выгуле собак бойцовской породы без намордника. Участковыми опрошены заявители, а также жители дома», — сообщили в городской полиции.

По результатам проверок принято решение о направлении материалов в управление благоустройства администрации Челябинска для решения вопроса о привлечении владельца собак к административной ответственности. За нарушение правил обращения с домашними животными хозяйке бойцовых собак грозит штраф.

Издание «74.ру» сообщает, что питбули без намордников держат в страхе жители дома на улицы Свободы, 94. Жильцы написали три заявления в полицию о нападении собак. В прошлом году бойцовские псы покусали пятилетнюю девочку в подъезде у лифта — медикам пришлось зашивать ребенку раны на лице. В текущем году от этих собак пострадали женщина и спаниель.

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В Челябинске хозяйку бойцовых питбулей, чьи собаки без намордников покусали маленькую девочку и жительницу дома по улице Свободы, привлекут к административной ответственности. Об этом сообщили URA.RU в полиции Челябинска. «Сотрудниками отдела полиции „Советский“ УМВД России по Челябинску проведены проверки по заявлениям жителей дома по улице Свободы о выгуле собак бойцовской породы без намордника. Участковыми опрошены заявители, а также жители дома», — сообщили в городской полиции. По результатам проверок принято решение о направлении материалов в управление благоустройства администрации Челябинска для решения вопроса о привлечении владельца собак к административной ответственности. За нарушение правил обращения с домашними животными хозяйке бойцовых собак грозит штраф. Издание «74.ру» сообщает, что питбули без намордников держат в страхе жители дома на улицы Свободы, 94. Жильцы написали три заявления в полицию о нападении собак. В прошлом году бойцовские псы покусали пятилетнюю девочку в подъезде у лифта — медикам пришлось зашивать ребенку раны на лице. В текущем году от этих собак пострадали женщина и спаниель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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