Хозяйке бойцовских питбулей, искусавших челябинцев, выпишут штраф

В Челябинске хозяйку бойцовых питбулей, чьи собаки без намордников покусали маленькую девочку и жительницу дома по улице Свободы, привлекут к административной ответственности. Об этом сообщили URA.RU в полиции Челябинска.
«Сотрудниками отдела полиции „Советский“ УМВД России по Челябинску проведены проверки по заявлениям жителей дома по улице Свободы о выгуле собак бойцовской породы без намордника. Участковыми опрошены заявители, а также жители дома», — сообщили в городской полиции.
По результатам проверок принято решение о направлении материалов в управление благоустройства администрации Челябинска для решения вопроса о привлечении владельца собак к административной ответственности. За нарушение правил обращения с домашними животными хозяйке бойцовых собак грозит штраф.
Издание «74.ру» сообщает, что питбули без намордников держат в страхе жители дома на улицы Свободы, 94. Жильцы написали три заявления в полицию о нападении собак. В прошлом году бойцовские псы покусали пятилетнюю девочку в подъезде у лифта — медикам пришлось зашивать ребенку раны на лице. В текущем году от этих собак пострадали женщина и спаниель.
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