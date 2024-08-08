08 августа 2024
07 августа 2024

В ХМАО волонтеры ищут 17-летнего подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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О местонахождении девушки просьба сообщать в полицию или волонтерам
О местонахождении девушки просьба сообщать в полицию или волонтерам Фото:

В Сургуте (ХМАО) утром 8 августа из дома на улице Лермонтова, 9 ушла Ярчихина Юлия. По сообщения волонтеров в соцсети, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

«Внимание, Сургут, пропал подросток. Ярчихина Юлия 2007 года рождения 8 августа 2024 года в утреннее время ушла с улицы Лермонтова, 9 и до настоящего времени ее местонахождение не известно», — сообщают волонтеры отряда «Поиск пропавших людей — Югра» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что девушка была одета в черный пиджак, черные брюки клеш, черные туфли на каблуке, а с собой у нее была черная сумка. Рост пропавшей примерно 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые до плеч. Волонтеры отметили, что девушка может находиться в любом районе города. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам: +7-929-292-0752, +7-982-218-0390 или 102.

Девушка пропала утром 8 августа
Девушка пропала утром 8 августа
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) утром 8 августа из дома на улице Лермонтова, 9 ушла Ярчихина Юлия. По сообщения волонтеров в соцсети, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. «Внимание, Сургут, пропал подросток. Ярчихина Юлия 2007 года рождения 8 августа 2024 года в утреннее время ушла с улицы Лермонтова, 9 и до настоящего времени ее местонахождение не известно», — сообщают волонтеры отряда «Поиск пропавших людей — Югра» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что девушка была одета в черный пиджак, черные брюки клеш, черные туфли на каблуке, а с собой у нее была черная сумка. Рост пропавшей примерно 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые до плеч. Волонтеры отметили, что девушка может находиться в любом районе города. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам: +7-929-292-0752, +7-982-218-0390 или 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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