Пострадавших в ходе атаки ВСУ по жилому дому в Шебекино нет, заявил губернатор Гладков
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины ударили по дому в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино», — написал Гладков в совет
Ранее Вячеслав Гладков лично попросил жителей приграничья уезжать на некоторое время. Такое решение он принял из-за участившихся обстрелов по региону.
Четыре беспилотных летательных аппарата ударили по многоквартирному дому в Шебекино
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