Четыре беспилотника ударили по жилому дому в Шебекино. Фото

Гладков: беспилотники атаковали жилой дом в Шебекино
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ФСБ, учения. Челябинск, снаряд, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Пострадавших в ходе атаки ВСУ по жилому дому в Шебекино нет, заявил губернатор Гладков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины ударили по дому в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино», — написал Гладков в совет telegram-канале. В некоторых квартирах произошло возгорание, МЧС занимается устранением. Никто из жителей не обращался за медицинской помощью.

Ранее Вячеслав Гладков лично попросил жителей приграничья уезжать на некоторое время. Такое решение он принял из-за участившихся обстрелов по региону.

Четыре беспилотных летательных аппарата ударили по многоквартирному дому в Шебекино
Четыре беспилотных летательных аппарата ударили по многоквартирному дому в Шебекино
Фото:

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Четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины ударили по дому в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино», — написал Гладков в совет telegram-канале. В некоторых квартирах произошло возгорание, МЧС занимается устранением. Никто из жителей не обращался за медицинской помощью. Ранее Вячеслав Гладков лично попросил жителей приграничья уезжать на некоторое время. Такое решение он принял из-за участившихся обстрелов по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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