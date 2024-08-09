Появилось видео о поисках пропавшей тети с двумя детьми в Свердловской области

Появилось видео о поисках пропавшей тети с двумя детьми пяти и семи лет в Свердловской области. Их эвакуировали на квадроцикле.
«В районе шести утра был объявлен „СТОП-поиск“ с информацией от руководителя отряда, что пропавшие найдены. Благодаря разожженному костру, потерявшаяся семья смогла продержаться ночь в уже не по-летнему холодном лесу», — рассказали в отряде. Тетю с детьми привезли в штаб для осмотра. Они оказались в целом здоровыми и отказавшись от медицинской помощи были доставлены домой.
В зоне поисково-спасательной операции работали представители МЧС, УРПСО, сотрудники полиции и родственники. Поиски пропавшей женщины с двумя детьми увенчались успехом благодаря работе «на отклик». Руководитель группы Николай «Кузьмич» сообщил через рацию об обнаружении свежих человеческих следов недалеко от места последнего известного местонахождения семьи. Спасательная операция была усложнена густыми зарослями тайги и множеством пересечений дорог; однако звуковой сигнал помог определить точное местонахождение потерявшихся людей.
Ранее URA.RU писало о их пропаже около дачного поселка рядом с Полевским накануне ночью. Тетя с детьми были найдены в лесу под утро.
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