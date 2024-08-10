10 августа 2024

В Нижнем Тагиле более трех дней назад пропал мужчина в военной форме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам родственницы мужчина в форме военного дома ни с кем не ругался
По словам родственницы мужчина в форме военного дома ни с кем не ругался Фото:

В Нижнем Тагиле разыскивают 33-летнего мужчину в военной форме, который пропал без вести утром 8 августа, когда возвращался домой около реки Выя. О пропаже заявила родственница.

«С 8 августа Александр Дзюбак не выходит на связь с родственниками. Последний раз его видели на Вые. Был у друга в гостях, но от него он ушел тем утром и исчез. Телефон недоступен, последний раз заходил в соцсети 8 числа утром и все. Телефоны отключены, в сети не появлялся», — передает ее слова telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По заявлению родственницы, пропавший дома ни с кем не ругался перед исчезновением.

Из примет: рост — 180 см, худощавое телосложение, зеленые глаза и русые, коротко стриженые волосы. Помимо формы на нем была мужская сумка через плечо.

Снимок пропавшего мужчины в военной форме
Снимок пропавшего мужчины в военной форме
Фото:

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В Нижнем Тагиле разыскивают 33-летнего мужчину в военной форме, который пропал без вести утром 8 августа, когда возвращался домой около реки Выя. О пропаже заявила родственница. «С 8 августа Александр Дзюбак не выходит на связь с родственниками. Последний раз его видели на Вые. Был у друга в гостях, но от него он ушел тем утром и исчез. Телефон недоступен, последний раз заходил в соцсети 8 числа утром и все. Телефоны отключены, в сети не появлялся», — передает ее слова telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По заявлению родственницы, пропавший дома ни с кем не ругался перед исчезновением. Из примет: рост — 180 см, худощавое телосложение, зеленые глаза и русые, коротко стриженые волосы. Помимо формы на нем была мужская сумка через плечо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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