В Нижнем Тагиле разыскивают 33-летнего мужчину в военной форме, который пропал без вести утром 8 августа, когда возвращался домой около реки Выя. О пропаже заявила родственница.
«С 8 августа Александр Дзюбак не выходит на связь с родственниками. Последний раз его видели на Вые. Был у друга в гостях, но от него он ушел тем утром и исчез. Телефон недоступен, последний раз заходил в соцсети 8 числа утром и все. Телефоны отключены, в сети не появлялся», — передает ее слова telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По заявлению родственницы, пропавший дома ни с кем не ругался перед исчезновением.
Из примет: рост — 180 см, худощавое телосложение, зеленые глаза и русые, коротко стриженые волосы. Помимо формы на нем была мужская сумка через плечо.
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