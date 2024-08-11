Россия готовит Украине «сюрприз» против западных истребителей F-16

У ВВС РФ появилась новая ракета, которая сможет противостоять истребителям F-16
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Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Stock, искандер
Новая ракета ВВС РФ будет «сюрпризом» для украинской армии, заявил летчик ВС РФ (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В российских военно-воздушных силах появилась новая усовершенствованная ракета с повышенной точностью и ударами по маневрирующим целям ВСУ. Об этом заявил замкомандира гвардейского истребительного авиаполка ВС РФ. Он отметил, что ракета готова противостоять западным истребителям F-16.

«Мы не стоим на месте, у нас промышленность работает. Мы уже знаем, что будут еще сюрпризы… Появятся самолеты противника — появятся и новые средства противодействия», — заявил летчик в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда».

Украина 31 июля официально получила первую партию истребителей F-16 от стран Запада. Однако ВСУ получили только 10 ракет из 79 обещанных. В связи с этим в Кремле пообещали денежное вознаграждение за уничтожение западных истребителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что поставки боевых самолетов Украине не должны значимо повлиять на динамику и обстановку на фронте.

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В российских военно-воздушных силах появилась новая усовершенствованная ракета с повышенной точностью и ударами по маневрирующим целям ВСУ. Об этом заявил замкомандира гвардейского истребительного авиаполка ВС РФ. Он отметил, что ракета готова противостоять западным истребителям F-16. «Мы не стоим на месте, у нас промышленность работает. Мы уже знаем, что будут еще сюрпризы… Появятся самолеты противника — появятся и новые средства противодействия», — заявил летчик в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда». Украина 31 июля официально получила первую партию истребителей F-16 от стран Запада. Однако ВСУ получили только 10 ракет из 79 обещанных. В связи с этим в Кремле пообещали денежное вознаграждение за уничтожение западных истребителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что поставки боевых самолетов Украине не должны значимо повлиять на динамику и обстановку на фронте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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