Армия и оружие Россия готовит Украине «сюрприз» против западных истребителей F-16 У ВВС РФ появилась новая ракета, которая сможет противостоять истребителям F-16 11 августа 2024 в 16:50 Размер текста - 17 + Новая ракета ВВС РФ будет «сюрпризом» для украинской армии, заявил летчик ВС РФ (архивное фото) Фото: Минобороны России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В российских военно-воздушных силах появилась новая усовершенствованная ракета с повышенной точностью и ударами по маневрирующим целям ВСУ. Об этом заявил замкомандира гвардейского истребительного авиаполка ВС РФ. Он отметил, что ракета готова противостоять западным истребителям F-16. «Мы не стоим на месте, у нас промышленность работает. Мы уже знаем, что будут еще сюрпризы… Появятся самолеты противника — появятся и новые средства противодействия», — заявил летчик в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда». Украина 31 июля официально получила первую партию истребителей F-16 от стран Запада. Однако ВСУ получили только 10 ракет из 79 обещанных. В связи с этим в Кремле пообещали денежное вознаграждение за уничтожение западных истребителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что поставки боевых самолетов Украине не должны значимо повлиять на динамику и обстановку на фронте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В российских военно-воздушных силах появилась новая усовершенствованная ракета с повышенной точностью и ударами по маневрирующим целям ВСУ. Об этом заявил замкомандира гвардейского истребительного авиаполка ВС РФ. Он отметил, что ракета готова противостоять западным истребителям F-16. «Мы не стоим на месте, у нас промышленность работает. Мы уже знаем, что будут еще сюрпризы… Появятся самолеты противника — появятся и новые средства противодействия», — заявил летчик в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда». Украина 31 июля официально получила первую партию истребителей F-16 от стран Запада. Однако ВСУ получили только 10 ракет из 79 обещанных. В связи с этим в Кремле пообещали денежное вознаграждение за уничтожение западных истребителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что поставки боевых самолетов Украине не должны значимо повлиять на динамику и обстановку на фронте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям