В российских военно-воздушных силах появилась новая усовершенствованная ракета с повышенной точностью и ударами по маневрирующим целям ВСУ. Об этом заявил замкомандира гвардейского истребительного авиаполка ВС РФ. Он отметил, что ракета готова противостоять западным истребителям F-16.
«Мы не стоим на месте, у нас промышленность работает. Мы уже знаем, что будут еще сюрпризы… Появятся самолеты противника — появятся и новые средства противодействия», — заявил летчик в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда».
Украина 31 июля официально получила первую партию истребителей F-16 от стран Запада. Однако ВСУ получили только 10 ракет из 79 обещанных. В связи с этим в Кремле пообещали денежное вознаграждение за уничтожение западных истребителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что поставки боевых самолетов Украине не должны значимо повлиять на динамику и обстановку на фронте.
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