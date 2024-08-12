Челябинский СК возбудил дело из-за эвакуации автомобиля с ребенком внутри

В СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело после эвакуации автомобиля, в салоне которого находился 7-летний ребенок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, в рамках проверки действия инспекторов ГАИ также будут разобраны.
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания коммерческой организацией услуг по эвакуации автомобиля, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан (ст. 238 УК РФ). Кроме того, организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которой будет дана правовая оценка действиям инспекторов Госавтоинспекции, принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Инцидент произошел возле больницы на улице Воровского. Женщина припарковалась под запрещающим знаком. Инспекторы ГАИ приняли решение эвакуировать транспортное средство. Но из-за тонированных стекол не увидел ребенка в салоне. Забрать ребенка с штрафстоянки женщина смогла не сразу: сотрудники парковки требовали «дождаться начальство» и «записать видео-отказ от претензий».
Мать ребенка после всей ситуации обратилась к депутату Госдумы Владиславу Даванкову. Тот обратился к и.о. прокурора области Евгению Федорову с просьбой разобраться в ситуации и принять меры.
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