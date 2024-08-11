11 августа 2024

В Челябинске на штрафстоянку эвакуировали автомобиль с ребенком внутри

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники штрафстоянки не сразу выпустили ребенка с территории
Сотрудники штрафстоянки не сразу выпустили ребенка с территории Фото:

В Челябинске на штрафстоянку эвакуировали автомобиль с ребенком и больным котом внутри. Машина была припаркована под знаком «Стоянка запрещена» вблизи больницы, сообщили URA.RU в пресс-службе городского ГАИ.

«Водитель осуществила стоянку под знаком „Остановка запрещена“. В связи с чем было принято решение об эвакуации автомобиля. Так как на стекла нанесена тонировка, увидеть ребёнка, находящегося на заднем сиденье, не представилось возможным», — прокомментировали URA.RU в ГАИ.

Об инциденте стало известно после обращения женщины к депутату Госдумы Владиславу Даванкову. Лидер партии «Новые люди» обратился к и.о. прокурора области Евгению Федорову с просьбой разобраться в ситуации и принять меры. По данным партии, женщина не сразу смогла забрать ребенка со штрафстоянки.

«Сотрудники стоянки не хотели отдавать машину и выпускать их с территории. Ни один сотрудник не вошёл в положение, до конца требовали „дождаться начальство“ и „записать видео-отказ от претензий“. Под давлением женщина выполнила все их условия», — сообщили в паблике партии в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обратился по контактному номеру автостоянки. Там комментировать ситуацию отказались.

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В Челябинске на штрафстоянку эвакуировали автомобиль с ребенком и больным котом внутри. Машина была припаркована под знаком «Стоянка запрещена» вблизи больницы, сообщили URA.RU в пресс-службе городского ГАИ. «Водитель осуществила стоянку под знаком „Остановка запрещена“. В связи с чем было принято решение об эвакуации автомобиля. Так как на стекла нанесена тонировка, увидеть ребёнка, находящегося на заднем сиденье, не представилось возможным», — прокомментировали URA.RU в ГАИ. Об инциденте стало известно после обращения женщины к депутату Госдумы Владиславу Даванкову. Лидер партии «Новые люди» обратился к и.о. прокурора области Евгению Федорову с просьбой разобраться в ситуации и принять меры. По данным партии, женщина не сразу смогла забрать ребенка со штрафстоянки. «Сотрудники стоянки не хотели отдавать машину и выпускать их с территории. Ни один сотрудник не вошёл в положение, до конца требовали „дождаться начальство“ и „записать видео-отказ от претензий“. Под давлением женщина выполнила все их условия», — сообщили в паблике партии в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился по контактному номеру автостоянки. Там комментировать ситуацию отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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