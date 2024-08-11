В Челябинске на штрафстоянку эвакуировали автомобиль с ребенком внутри

В Челябинске на штрафстоянку эвакуировали автомобиль с ребенком и больным котом внутри. Машина была припаркована под знаком «Стоянка запрещена» вблизи больницы, сообщили URA.RU в пресс-службе городского ГАИ.
«Водитель осуществила стоянку под знаком „Остановка запрещена“. В связи с чем было принято решение об эвакуации автомобиля. Так как на стекла нанесена тонировка, увидеть ребёнка, находящегося на заднем сиденье, не представилось возможным», — прокомментировали URA.RU в ГАИ.
Об инциденте стало известно после обращения женщины к депутату Госдумы Владиславу Даванкову. Лидер партии «Новые люди» обратился к и.о. прокурора области Евгению Федорову с просьбой разобраться в ситуации и принять меры. По данным партии, женщина не сразу смогла забрать ребенка со штрафстоянки.
«Сотрудники стоянки не хотели отдавать машину и выпускать их с территории. Ни один сотрудник не вошёл в положение, до конца требовали „дождаться начальство“ и „записать видео-отказ от претензий“. Под давлением женщина выполнила все их условия», — сообщили в паблике партии в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU обратился по контактному номеру автостоянки. Там комментировать ситуацию отказались.
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