Житель ХМАО скрывался от правосудия больше 20 лет

Сургутский районный суд ХМАО вынес приговор мужчине, который скрывался от преследования 24 года. Само преступление мужчина совершил в 98 году прошлого века, сообщили в пресс-службе судов Югры.
«Сургутский районный суд ХМАО — Югры вынес обвинительный приговор за преступление, совершённое более 25 лет назад. Судом было установлено, что 02 июля 1998 года на территории 55 км автодороги „Когалым — Кирилловское месторождение — Сургут“ Петров Д.М. (имя изменено) совместно с иными лицами совершили разбойное нападение на потерпевшего Иванова И.И. (имя изменено) в целях завладения его имуществом в крупном размере», — рассказали в telegram-канале пресс-службы.
Приговор вынесли в 1998 году, однако позже он был отменен и дело отправили на повторное рассмотрение. После этого Петров Д.М. скрылся от суда. Его подали в федеральный розыск и смогли взять под стражу только через 24 года.
В суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года условно с испытательным сроком еще в четыре года.
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