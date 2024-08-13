Белоусов оценил испытанную в зоне СВО российскую технику. Видео

Белоусов посетил экспозиции, где была представлена испытанная в зоне СВО техника

14 августа 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов посетил экспозиции форума «Армия-2024» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр обороны России Андрей Белоусов 13 августа посетил международный военно-технический форум «Армия-2024», где ознакомился с последними достижениями в области военного оборудования. Главе Минобороны показали прошедшую испытания в зоне СВО отечественную технику. «Белоусов осмотрел перспективные разработки отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса, робототехнические комплексы и платформы, прошедшие апробацию в зоне проведения СВО», — передает Минобороны РФ в своем официальном telegram-канале. В ходе визита, министр осмотрел разработки России, включая БПЛА, а также познакомился с инновациями от «Народного ОПК». Экспозиция включала FPV-дроны и устройства для управления стрелковым вооружением. Министр также посетил стенды военных ведомств союзных и дружественных стран, таких как Республика Беларусь, Китайская Народная Республика и Исламская Республика Иран. В московском конгрессно-выставочном центре «Патриот» начал работу Международный военно-технический форум «Армия-2024». Форум будет работать три дня — с 12 по 14 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны России Андрей Белоусов 13 августа посетил международный военно-технический форум «Армия-2024», где ознакомился с последними достижениями в области военного оборудования. Главе Минобороны показали прошедшую испытания в зоне СВО отечественную технику. «Белоусов осмотрел перспективные разработки отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса, робототехнические комплексы и платформы, прошедшие апробацию в зоне проведения СВО», — передает Минобороны РФ в своем официальном telegram-канале. В ходе визита, министр осмотрел разработки России, включая БПЛА, а также познакомился с инновациями от «Народного ОПК». Экспозиция включала FPV-дроны и устройства для управления стрелковым вооружением. Министр также посетил стенды военных ведомств союзных и дружественных стран, таких как Республика Беларусь, Китайская Народная Республика и Исламская Республика Иран. В московском конгрессно-выставочном центре «Патриот» начал работу Международный военно-технический форум «Армия-2024». Форум будет работать три дня — с 12 по 14 августа.