13 августа 2024

Белоусов оценил испытанную в зоне СВО российскую технику. Видео

Белоусов посетил экспозиции, где была представлена испытанная в зоне СВО техника
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Андрей Белоусов посетил экспозиции форума «Армия-2024» Фото:

Министр обороны России Андрей Белоусов 13 августа посетил международный военно-технический форум «Армия-2024», где ознакомился с последними достижениями в области военного оборудования. Главе Минобороны показали прошедшую испытания в зоне СВО отечественную технику.

«Белоусов осмотрел перспективные разработки отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса, робототехнические комплексы и платформы, прошедшие апробацию в зоне проведения СВО», — передает Минобороны РФ в своем официальном telegram-канале. В ходе визита, министр осмотрел разработки России, включая БПЛА, а также познакомился с инновациями от «Народного ОПК».

Экспозиция включала FPV-дроны и устройства для управления стрелковым вооружением. Министр также посетил стенды военных ведомств союзных и дружественных стран, таких как Республика Беларусь, Китайская Народная Республика и Исламская Республика Иран.

В московском конгрессно-выставочном центре «Патриот» начал работу Международный военно-технический форум «Армия-2024». Форум будет работать три дня — с 12 по 14 августа.

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Министр обороны России Андрей Белоусов 13 августа посетил международный военно-технический форум «Армия-2024», где ознакомился с последними достижениями в области военного оборудования. Главе Минобороны показали прошедшую испытания в зоне СВО отечественную технику. «Белоусов осмотрел перспективные разработки отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса, робототехнические комплексы и платформы, прошедшие апробацию в зоне проведения СВО», — передает Минобороны РФ в своем официальном telegram-канале. В ходе визита, министр осмотрел разработки России, включая БПЛА, а также познакомился с инновациями от «Народного ОПК». Экспозиция включала FPV-дроны и устройства для управления стрелковым вооружением. Министр также посетил стенды военных ведомств союзных и дружественных стран, таких как Республика Беларусь, Китайская Народная Республика и Исламская Республика Иран. В московском конгрессно-выставочном центре «Патриот» начал работу Международный военно-технический форум «Армия-2024». Форум будет работать три дня — с 12 по 14 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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