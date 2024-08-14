В Челябинске из-за ремонта трамвайного узла «Теплотехнический институт» на месяц изменят движение шести трамваев и отменят два маршрута. Об этом URA.RU 14 августа сообщили в пресс-службе общественного транспорта.
«Трамваи №2, №3, №14, №15, №16, №20 изменят маршруты. Трамваи №18 и №22 временно отменяются», — сообщили в пресс-службе.
Для удобства пересадки организуют временную остановку на перекрестке Победы — Каслинская. Трамваи направят:
- №2. Областная больница — Теплотехнический институт (в режиме челнока).
- №3, №14, №16, №20. Чичерина — Депо 2.
- №15. ЧГРЭС — Горького — Карла Маркса — Автовокзал Центральный.
Ремонт узла продлится с 15 августа по 22 сентября. Из-за работ будет также ограничено движение транспорта на перекрестке проспекта Победы и улицы Кирова.
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