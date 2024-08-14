В Челябинске изменится движение восьми трамваев. Список

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Трамваи №2, №3, №14, №15, №16, №20 изменят маршруты с 15 августа по 22 сентября
Трамваи №2, №3, №14, №15, №16, №20 изменят маршруты с 15 августа по 22 сентября Фото:

В Челябинске из-за ремонта трамвайного узла «Теплотехнический институт» на месяц изменят движение шести трамваев и отменят два маршрута. Об этом URA.RU 14 августа сообщили в пресс-службе общественного транспорта.

«Трамваи №2, №3, №14, №15, №16, №20 изменят маршруты. Трамваи №18 и №22 временно отменяются», — сообщили в пресс-службе.

Для удобства пересадки организуют временную остановку на перекрестке Победы — Каслинская. Трамваи направят:

  • №2. Областная больница — Теплотехнический институт (в режиме челнока).
  • №3, №14, №16, №20. Чичерина — Депо 2.
  • №15. ЧГРЭС — Горького — Карла Маркса — Автовокзал Центральный.

Ремонт узла продлится с 15 августа по 22 сентября. Из-за работ будет также ограничено движение транспорта на перекрестке проспекта Победы и улицы Кирова.

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В Челябинске из-за ремонта трамвайного узла «Теплотехнический институт» на месяц изменят движение шести трамваев и отменят два маршрута. Об этом URA.RU 14 августа сообщили в пресс-службе общественного транспорта. «Трамваи №2, №3, №14, №15, №16, №20 изменят маршруты. Трамваи №18 и №22 временно отменяются», — сообщили в пресс-службе. Для удобства пересадки организуют временную остановку на перекрестке Победы — Каслинская. Трамваи направят: Ремонт узла продлится с 15 августа по 22 сентября. Из-за работ будет также ограничено движение транспорта на перекрестке проспекта Победы и улицы Кирова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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