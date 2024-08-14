Свердловские гаишники массово проводят зарядку детям. Фото

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Возложение цветов у штаба ЦВО, посвященная Дню Победы. Екатеринбург , гаишник, гибдд, регулировка движения, дпс, дорожный патруль, дорожно-патрульная служба, сотрудинк дпс
Гаишники участвуют в общероссийской акции (архивное фото) Фото:

В Свердловской области гаишники и титулованные спортсмены проводят зарядку для отдыхающих детей в загородных лагерях. Мероприятия проходят в рамках акции «Зарядка со стражем порядка». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области.

«Полицейские, руководители подразделений ГАИ, представители общественных советов при ОВД и педагоги заряжают ребят отличным настроением и здоровьем. К примеру, в Верхней Пышме зарядку для детей провели курсанты Уральского юридического института МВД, кандидат в мастера спорта по служебному троеборью Александа Волкова и кандидат в мастера спорта по перетягиванию каната Илья Мацкевич», — рассказали в ведомстве.

В Верхней Салде зарядку для отдыхающих провел начальник местной ГАИ, капитан Сергей Мельников — он же инструктор по боевой и физической подготовке и тренер по кроссфиту. В детсадах Тугулыма в мероприятиях участвовали инспекторы ДПС, сотрудники УУП и ПДН.

Аналогичные мероприятия прошли и в Екатеринбурге, Заречном, Нижнем Тагиле и других свердловских городах. Акция проводится в преддверии Дня физкультурника. Она направлена на патриотическое воспитание поколения.

В акции участвуют полицейские и тренеры
В акции участвуют полицейские и тренеры
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В Свердловской области гаишники и титулованные спортсмены проводят зарядку для отдыхающих детей в загородных лагерях. Мероприятия проходят в рамках акции «Зарядка со стражем порядка». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области. «Полицейские, руководители подразделений ГАИ, представители общественных советов при ОВД и педагоги заряжают ребят отличным настроением и здоровьем. К примеру, в Верхней Пышме зарядку для детей провели курсанты Уральского юридического института МВД, кандидат в мастера спорта по служебному троеборью Александа Волкова и кандидат в мастера спорта по перетягиванию каната Илья Мацкевич», — рассказали в ведомстве. В Верхней Салде зарядку для отдыхающих провел начальник местной ГАИ, капитан Сергей Мельников — он же инструктор по боевой и физической подготовке и тренер по кроссфиту. В детсадах Тугулыма в мероприятиях участвовали инспекторы ДПС, сотрудники УУП и ПДН. Аналогичные мероприятия прошли и в Екатеринбурге, Заречном, Нижнем Тагиле и других свердловских городах. Акция проводится в преддверии Дня физкультурника. Она направлена на патриотическое воспитание поколения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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