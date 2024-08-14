14 августа 2024

В Екатеринбурге насмерть сбили пешехода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция проведет расследование происшествия
Полиция проведет расследование происшествия Фото:

В Екатеринбурге вечером 14 августа на улице Сыромолотова, 14, водитель LADA Granta насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

«Водитель, управляя автомашиной LADA Granta, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомашины», — говорится в telegram-канале ведомства. От полученных травм 32-летний мужчина скончался до приезда медиков.

На месте ДТП сотрудники ОВД опросили свидетелей и провели процессуальные действия. По факту происшествия полиция проводит проверку.

Фото:
Фото:

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В Екатеринбурге вечером 14 августа на улице Сыромолотова, 14, водитель LADA Granta насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. «Водитель, управляя автомашиной LADA Granta, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомашины», — говорится в telegram-канале ведомства. От полученных травм 32-летний мужчина скончался до приезда медиков. На месте ДТП сотрудники ОВД опросили свидетелей и провели процессуальные действия. По факту происшествия полиция проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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