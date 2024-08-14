В Екатеринбурге вечером 14 августа на улице Сыромолотова, 14, водитель LADA Granta насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
«Водитель, управляя автомашиной LADA Granta, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомашины», — говорится в telegram-канале ведомства. От полученных травм 32-летний мужчина скончался до приезда медиков.
На месте ДТП сотрудники ОВД опросили свидетелей и провели процессуальные действия. По факту происшествия полиция проводит проверку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!